Amazon Prime Day Ne Zaman? Amazon İndirim Günlerinde Neler Var?

Amazon’da birçok ayrıcalığa sahip olan Prime üyelerini her yıl olduğu gibi bu sene de birbirinden özel fırsatlar bekliyor. Amazon Prime Day adı altında düzenlenen indirimlerde Prime üyelerine özel fiyatlarla satışa sunulan yüzlerce indirimli ürün bulunuyor.

Peki, Amazon Prime Day ne zaman? Amazon indirim ürünlerinde Prime üyelerini bekleyen fırsatlar neler? İşte, Amazon’un ayrıcalıklı üyelerine sunduğu özel indirimler ve fırsatlara dair tüm bilgiler!

Amazon Prime Day Ne Zaman?

Amerika’da milyonlarca insanın deliler gibi alışveriş yaptığı Black Friday, Cyber Monday gibi günler ile benzerlik taşıyan Prime Day dünyanın dört bir yanındaki Amazon kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Sadece Prime üyelerinin faydalanabildiği bu indirimler belli bir tarih aralığında uygulanıyor.

Prime Day olarak geçen ve 5-6 gün süren Amazon indirim günlerinin tarihi yıldan yıla değişiklik gösterebiliyor. 2023 yılında ise Prime Day için belirlenen tarih 11 - 17 Temmuz olarak karşımıza çıkıyor.

11 Temmuz’dan itibaren Amazon Prime üyeleri binlerce ürüne normaldekinden daha avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyor olacak. Hali hazırda Amazon Prime üyesiyseniz, zaten bu indirimlerden otomatik olarak faydalanabileceksiniz.

Ancak, henüz Prime üyeliğiniz yoksa ve daha önce bu hizmetten hiç yararlanmadıysanız 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatarak Prime Day indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Daha önce Prime kullandıysanız ve ücretsiz deneme hakkınız kalmadıysa aylık cüzi bir ücret karşılığında Prime aboneliğinizi başlatarak indirimli alışveriş furyasına siz de dahil olabilirsiniz.

Amazon İndirim Günlerinde Neler Var?

Amazon indirim günlerinde çeşitli kategorilerdeki ürün gruplarında farklı oranlarda indirimlerin uygulanması bekleniyor.

Çocuk ve Bebek ürünleri arasında yer alan seçili oyuncaklarda ve bebeklerde %50’ye, giyim ürünlerinde ve lego setlerinde %30’a varan indirimlerin olması bekleniyor.

Okula dönüş kapsamında Crayola ve Zinus ürünlerinde %55, Bentgo, Hey Dude ve ev tekstili ürünlerini içeren Amazon Basics ürünlerinde %30 indirim beklentisi mevcut.

Acer, ASUS, MSI, LG, HP, Dell ve Samsung gibi markaların bazı laptop modellerinde %25, Champion markalı sırt çantalarında ise %15 oranında indirim olacağı söyleniyor.

Giyim kategorisinde Gap ve Victoria’s Secret gibi markaların ürünlerinde %45 - 60 oranında,

Elektrik kategorisinde ise Sony ve Bose markalı kulaklıklarda, hoparlörlerde %40 - 50 oranında,

Spor ve sağlık alanında ise çeşitli markalara ait ürünlerde %25'e varan indirimlerin düzenlenmesi bekleniyor.

Ev ürünlerinde Bissell, iRobot, Ninja, Keurig gibi markalarda %40 - 50’ye varan fırsatlar,

Cilt bakımı ve güzellik ürünlerinde ise Urban Decay ve Lancome başta olmak üzere birçok ünlü markada ortalama %30 oranlarında indirimlerin Prime üyelerine sunulacağı belirtiliyor.

Amazon Prime Day’e ilişkin bu tahminler yabancı kaynaklarda Amerika’da sunulması beklenen fırsatları kapsıyor. Türkiye’de de farklı markalarda kampanyaların düzenlenmesi bekleniyor.

Prime üyeleri 11-17 Temmuz tarihinden önce favori ürünlerini sepetine ekleyerek, kampanya başladığında avantajlı fiyatlardan anında yararlanma imkânına sahip olabilir.

Siz de Amazon Prime’a üyeyseniz şimdiden sepetinizi hazırlayarak, Prime Day için hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz.