Portal Serisi %93 Oranında İndirime Girdi: Fırsatı Kaçırmayın!

Popüler dijital oyun mağazasında Portal serisi yüzde 93 oranında indirime girdi. Eğer bulmaca türündeki video oyununu henüz oynamadıysanız fırsatı kaçırmayın. Kampanyaya dair detaylar haberimizde.

Portal Serisi İndirimi Neler Sunuyor?

Portal: 10,50 TL

Portal 2: 10,50 TL

Portal Bundle: 15,74 TL

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen dijital oyun mağazası Steam, çeşitli indirimler sunmaya devam ediyor. Popüler dijital oyun mağazasında Portal oyunlarına ciddi oranda indirim geldi. Kampanya 6 Mart tarihinde sona erecek.

Steam'de başlatılan kampanya kapsamında Valve tarafından geliştirilen ve yayımlanan Portal oyunu yüzde 90 oranında indirime girerek 105 TL'den 10,50 TL'ye düştü. Aynı şekilde serinin ikinci oyununun fiyatı da kampanyadan dolayı 10,50 TL oldu.

Portal ve Portal 2 isimli video oyunlarının yer aldığı Portal Bundle isimli paket yüzde 93 oranında indirime girdi. Böylelikle paketin ücreti 210 TL'den 15,74 TL'ye düştü. Eğer iki oyunu da henüz oynamadıysanız Portal Bundle'ı oldukça uygun fiyat karşılığında satın alabilirsiniz.

İlk Portal oyunu 2007 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. Çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen Portal, en iyi bulmaca oyunları arasında yerini aldı. Bunun üzerine serinin ikinci oyunu olan Portal 2 Nisan 2011 tarihinde satışa sunuldu.

İlk Portal oyununda yalnızca tek oyunculu mod yer alırken serinin ikinci oyununda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi eşli oyun modu da bulunuyor. Portal oyunları ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.