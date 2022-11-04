En İyi Bulmaca Oyunları

Bulmaca oyunları, insanların uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmesine yardımcı olabilir. Bu yazıda akıllı telefon ya da tablet üzerinden bulmaca çözebilmenize imkân tanıyan en başarılı yapımları bir arada topladık.

Bulmaca denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak yapboz gelebilir fakat mobil cihazlar üzerinden oynayabileceğiniz pek çok türde bulmaca oyunu bulunuyor. Peki, bu türdeki en başarılı oyunlar neler? Hazırladığımız listede başarılı şekilde tasarlanmış bulmacalar içeren yapımlar mevcut.

Bulmaca Oyunları Listesi

Hocus

Threes

Gorogoa

Two Dots

Golf Peaks

Brain It On

Faraway 3

Mekorama

Mini Metro

Hitman GO

Machinarium

Lara Croft GO

Shadowmatic

Mindsweeper

I Love Hue Too

The Room Three

Monument Valley

Bridge Constructor Portal

Yukarıda bulmaca oyunu önerileri bulunuyor. Listede yer alan yapımların ayrıntılarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde golf oynamak istiyorsanız en iyi golf oyunları listemize göz atmayı unutmayın.

Hocus

Çok sade bir arayüze sahip olan Hocus'ta kırmızı renkli küpü hedefe ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bu pek de kolay olmuyor. 120 bölümün yer aldığı yapımda ilerleyebilmek için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Milyonlarca kez indirilen Hocus'ta yer alan müzikler de başarılı durumda.

Threes

En iyi matematik oyunları arasında bulunan Threes'te sürükleme işlemi yaparak sayıları eşleştirmeniz gerekiyor. Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen oyunda 3 ve üçün katı olan sayıları elde etmelisiniz. Bu, çeşitli puanlar elde etmenizi sağlıyor.

Gorogoa

Oldukça başarılı bölüm tasarımlarına sahip olan Gorogoa, hikâyeyi görseller ile anlatıyor. Hikâyenin devam edebilmesi için ekranda yer alan görseller ile etkileşime geçmeniz gerekiyor. Örneğin görselin üzerine basabilir veya yerini değiştirebilirsiniz.

Two Dots

Bulmaca oyunu Two Dots'ta aynı renge sahip olan noktaları birleştirerek bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Birleştirdiğiniz nokta sayısı fazlaysa sahip olacağınız puanın miktarı da yüksek oluyor. Çok sayıda bölümün yer aldığı oyun minimalist bir tasarıma sahip.

Golf Peaks

En iyi golf oyunları listesinde de yer verdiğimiz Golf Peaks'te golf oynayarak bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Afterburn tarafından sunulan Golf Peaks'te ilerledikçe zorluk seviyesi de artıyor. Kolay bir oynanışa sahip olan yapımda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Brain It On

50 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Brain It On'da bulmacaları çözebilmek için çeşitli şekiller çizmeniz gerekiyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda çevrim dışı desteği de mevcut. Bu sayede oyunu internet olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

Faraway 3

Etkileyici bir görselliğe sahip olan Faraway 3'te ilerleyebilmek için karşınıza çıkan birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Oyunu internet olmadığında da oynayabilme imkânına sahipsiniz. Müzik, oynanış sistemi ve ses efektleri konularında da başarılı olan oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Mekorama

Çevrim dışı desteğine sahip olan Monument Valley'e benzeyen yapısı ile dikkat çeken Mekorama'da etrafta yer alan objeleri hareket ettirerek robotun çıkış noktasını bulmasına yardım ediyorsunuz. İlerledikçe zorluk seviyesinin arttığı yapımda bulunan bölümleri geçebilmek için çok dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekiyor.

Mini Metro

Bulmaca oyunları arasında yer alan Mini Metro isimli yapımda metro hatları oluşturarak şehrin ulaşım problemini çözmeye çalışıyorsunuz. İlk etapta kolay olan oyun, ilerledikçe daha karmaşık hâle gelebiliyor. Dolayısıyla çözmeniz gereken bulmacaların zorluk seviyesi de artıyor.

Hitman GO

İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabilen Hitman GO, diğer Hitman oyunlarından çok farklı bir oynanışa sahip. Agent 47'yi kontrol ettiğiniz yapımda birbirinden zor bulmacalar yer alıyor. Square Enix tarafından sunulan oyunda başarılı bir şekilde tasarlanmış bölümler bulunuyor.

Machinarium

Machinarium'da kız arkadaşı kaçırılan robot Josef'e yardım etmeye çalışıyorsunuz. Amanita Design tarafından geliştirilen oyunda çok başarılı bir şekilde tasarlanmış bölümler mevcut. İlerleyen bölümlerde daha zor bulmacalar ile karşılaşıyorsunuz. Başarılı yapımda çevrim dışı desteği de mevcut.

Lara Croft GO

Square Enix tarafından sunulan Lara Croft GO, oynanış bakımından Hitman GO isimli yapıma oldukça benziyor. Lara Croft ile yeni bir maceraya adım attığınız oyunda kaliteli grafikler bulunuyor. Çok sayıda bulmaca içeren yapım, internet bağlantısı olmadığında da oynanabiliyor.

Shadowmatic

Hayal gücünün önemli bir yere sahip olduğu Shadowmatic'te her bölümde bazı nesneler veriliyor. Bu nesnelerin silüeti duvara yansıyor. Bunları hareket ettirerek anlamlı silüetler elde etmeye çalışıyorsunuz. Çok başarılı müziklerin yer aldığı oyunda çok sayıda seviye bulunuyor.

Mindsweeper

Bulmacaları çözerek ilerlemeye çalıştığınız Mindsweeper'de büyüleyici grafikler bulunuyor. Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan oyun, oynanış sistemi bakımından da başarılı durumda. Çevrim dışı desteğinin yer aldığı yapımda keyifli vakit geçirebilmeniz mümkün.

I Love Hue Too

İnternetsiz oynanabilen mobil oyunlar arasında yer alan I Love Hue Too'da çeşitli geometrik şekiller bulunuyor. Çok basit bir oynanışa sahip olan oyunda geometrik şekilleri hareket ettirerek istenen görüntüyü elde etmeye çalışıyorsunuz.

The Room Three

The Room serisi, bulmaca türünün en başarılı örnekleri arasında yer alıyor. Ses efekti, atmosfer, oynanış mekaniği ve müzik konularında çok başarılı bir yapım olan The Room Three'de etrafta yer alan nesneleri inceleyerek ipuçları bulmanız ve bu sayede bulmacaları çözmeniz gerekiyor.

Monument Valley

Etkileyici bir görselliğe sahip olan Monument Valley'de Ida isimli prensesin çıkış noktasını bulabilmesini sağlıyorsunuz. Bunun için yapıları hareket ettirerek bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Oldukça başarılı bir şekilde tasarlanmış bölümlere ev sahipliği yapan oyunda keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Bridge Constructor Portal

Portal ve köprü inşa etme oyunlarını birleştiren Bridge Constructor Portal'da pek çok bölüm mevcut. Bulmacaları çözebilmek ve bölümleri geçebilmek için köprüleri başarılı bir şekilde tasarlamanız gerekiyor. Headup tarafından sunulan yapım, kolay bir oynanışa sahip.

Bu yazıda bulmaca oyunları listesi hazırladık. Listede yer yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi puan toplama oyunları listesine de göz atabilirsiniz.