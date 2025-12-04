POSTAL: Bullet Paradise Geliyor: POSTAL Dude ile Maceralar Bitmez!

POSTAL seriesinin ilk oyunu 1997 yılında satışa sunulmuştu. Aradan geçen yıllar içerisinde, farklı platformlarda boy göstere ara ve yan oyunlara ek olarak, film ve kitap uyarlamaları ile de karşılaşmıştık. Şimdi ise sırada POSTAL: Bullet Paradise ile yeni bir macera bizi bekliyor.

Yeni POSTAL Oyunu ile Kaosa Tam Gaz Devam

Goonswarm Games stüdyosunun geliştirdiği yeni oyun, serinin emektarı Running With Scissors tarafından yayınlanacak. İlk etapta Linux, Mac ve PC (Steam) için 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yayınlanacak olup, sonraki bir tarihte de PlayStation 4, PlayStation 5 ve Switch kullanıcıları ile buluşacak.

Bizleri distopik bir gelecekteki Shitty Future isimli bir dünyaya götürüyor. Bir kez daha Dude rolüne bürüneceğiz ve bir yandan hayatta kalmaya çalışır iken bir yandan da mutasyon geçirmiş yaratıklar ve robotlar dahil her şeyin peşine düşeceğiz. Kara mizahın yüzlerce düşmanın aynı anda üstümüze aktığı bir oynanışın sunulacağı POSTAL: Bullet Paradise için tamamen serinin ruhunu taşıdığı ve yeniden oynanabilirliği yüksek bir oyun tanımlaması yapılıyor.

Verilen ilk detaylara bakılırsa, her birinin farklı avantajları, kişisel sorunları ve özellikleri olduğu birden fazla Dude olacak. Diğer bir deyişle, gerek serinin hayranlar ve gerekse de yeni oyuncular için pek çok kaos, aşina olunan göndermeler ve sürpriz karakterler demek oluyor. Dahası ise her bir karakterin farklı stratejilere olanak tanıyacak şekilde benzersiz oynanış stili sunacak.

Bir diğer dikkat çeken detay ise etraftan bulacağımız hurdalar ile silah yaratabilecek olup, el yapımı bu silahları güçlendirebileceğimiz gibi farklı kombinasyonlar da oluşturabileceğiz. Haliyle yeniden oynanabilirlik de çeşitlenmiş olacak.

Tek başınıza oynayabileceğiniz gibi arkadaşlarınız veya diğer oyuncular ile eşli oynayabileceğiniz POSTAL: Bullet Paradise, aşama kaydetme sistemi ile yeni Dude karakterlerinin, silahların ve yeteneklerin kilidini açmaya olanak tanıyor. Bu bir yandan oynanışı çeşitlendirir iken, aynı zamanda da oyunculara tekrar tekrar oynak için bir neden sunacak gibi görünüyor.