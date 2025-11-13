Yeni Horizon Oyunu Duyuruldu! Bomba Seri Geri Dönüyor

Geçtiğimiz yıllarda iptal edildiğine dair söylentilerin çıktığı MMORPG Horizon oyunu, en nihayetinde kendisini gösterdi. Bugün itibarıyla duyurulmuş olan Horizon: Steel Frontiers ile bizlere tamamıyla farklı deneyimin sunulması hedefleniyor. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz.

Horizon Serisi, Yeni Bir Oyun ile Geri Dönüyor

Henüz bir çıkış tarihi olmayan Horizon Steel Frontiers, Guerrilla ve NCSoft ortaklığında Android ve iOS tabanlı mobil cihazlar ve PC için geliştiriliyor. Bizleri Deadlands adı verilen devasa bir açık dünyaya götürecek olan oyunda, makine avcılarının yaşamlarını sürdürdüğü bir bölgeye ayak basacağız. Ancak bu noktada yalnız olmayacağız. Çünkü, bizim gibi pek çok oyuncu ile iş birliğine gidebileceğimiz gibi rekabete de girebileceğiz.

Guerrilla Games stüdyosunun yöneticisi Jan-Bard van Beek, Horizon evreninin her daim farklı bir şekilde deneyimleyeceğimiz bir açık dünyanın tasarlanması vizyonunun Steel Frontiers ile gerçeğe dönüştürüldüğünü söyler iken NCSoft kurumsal başkanı Taekjin Kim ise oyunun evreninde diğer oyuncular ile avlanmanın çok daha büyüleyici olacağını ifade etti. Horizon: Steel Frontiers ile bu hayalin gerçek olduğu savunuluyor.

Horizon: Forbidden West ile sunulan mekaniklerin üstüne koyacak olan yeni Horizon oyununda, gelişmiş çatışma sistemi ile büyük çaplı savaşlarda stratejik rol paylaşımı gerektirecek. Bununla birlikte makinelerin zayıf noktalarını hedef alabilecek, düşürdükleri parçaları kendi avantajımıza kullanabilecek ve farklı karakterler yaratabileceğiz. Karakter yaratırken de farklı kabileleri tercih edebilmemiz mümkün olacak.

Bir diğer dikkat çeken kısım ise detaylı özelleştirme sistemi oluyor. İlk iki oyundan tanıdığımız Nora, Oseram, Tenakth ve Utaru kabilelerinden birini seçip de yaratabileceğimiz karakterimizin yüz hatlarını ve vücut tipini kendi beğenimize göre özelleştirebilmemiz mümkün olabilecek. Haliyle her oyuncunun kendisine özgü karakteri ile karşılaşacağız.

Henüz bir çıkış tarihinin verilemediği Horizon: Steel Frontiers, hem dünyasının devasa ölçekte oluşu ve hem de görsel kalitesi ile bizlere farklı bir deneyim sunacağı her halinden belli oluyor. Ayrıca bu projenin, çok oyunculu Horizon oyunundan ayrı olduğunu bir kez daha hatırlatmadan geçmeyelim.