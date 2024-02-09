POSTAL: Brain Damaged
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici Hyperstrange
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Postal efsanesi devam ediyor. Ancak biraz farklı. FPS türünde bir oyun olan POSTAL: Brain Damaged eski usul oyun sevenler için harika bir yapım.
Hyperstrange tarafından geliştirilen ve Running With Scissors tarafından yayınlanan POSTAL: Brain Damaged 2022 yılında piyasaya çıktı. Hızlı bir FPS olan POSTAL: Brain Damaged bir Postal oyunundan beklemeniz gereken her şeyi size veriyor.
Yapımcılar, oyunu bir “boomer shooter” olarak tanımlıyor. Eski usul, hızlı ve vahşi FPS’leri tanımlamak için kullanılan bu tabir POSTAL: Brain Damaged’i de tanımlamak için harika bir seçim. Kanın gövdeyi götürdüğü, hızlı, akıcı ve tek kişilik bir FPS oyunu arıyorsanız POSTAL: Brain Damaged sizin için ideal.
Bir Postal oyunundan bekleneceği üzere POSTAL: Brain Damaged’de çok fazla küfür, kara mizah, komedi ve meme bulunuyor. Eğer hassas bir bünyeye sahipseniz bu oyundan uzak durmalısınız.
POSTAL: Brain Damaged İndir
Hemen POSTAL: Brain Damaged indirin ve bu aşırı hızlı ve vahşi FPS oyununu deneyimleyin. Bu spin-off ile birlikte Postal Dude ile tekrar oynama şansına sahip olun.
POSTAL: Brain Damaged Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista, 7, 8 ve 10
- İşlemci: Intel i5 4. nesil ya da eş değeri
- Bellek: 15 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780M or equivalent
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Postal serisine yeni bir hava gelmiş
Keyifli oynanış
Kara mizah ve meme`ler fazlaca kullanılmış