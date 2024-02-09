Postal efsanesi devam ediyor. Ancak biraz farklı. FPS türünde bir oyun olan POSTAL: Brain Damaged eski usul oyun sevenler için harika bir yapım.

Kemal Tavus - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hyperstrange tarafından geliştirilen ve Running With Scissors tarafından yayınlanan POSTAL: Brain Damaged 2022 yılında piyasaya çıktı. Hızlı bir FPS olan POSTAL: Brain Damaged bir Postal oyunundan beklemeniz gereken her şeyi size veriyor.

Yapımcılar, oyunu bir “boomer shooter” olarak tanımlıyor. Eski usul, hızlı ve vahşi FPS’leri tanımlamak için kullanılan bu tabir POSTAL: Brain Damaged’i de tanımlamak için harika bir seçim. Kanın gövdeyi götürdüğü, hızlı, akıcı ve tek kişilik bir FPS oyunu arıyorsanız POSTAL: Brain Damaged sizin için ideal.

Bir Postal oyunundan bekleneceği üzere POSTAL: Brain Damaged’de çok fazla küfür, kara mizah, komedi ve meme bulunuyor. Eğer hassas bir bünyeye sahipseniz bu oyundan uzak durmalısınız.

POSTAL: Brain Damaged İndir

Hemen POSTAL: Brain Damaged indirin ve bu aşırı hızlı ve vahşi FPS oyununu deneyimleyin. Bu spin-off ile birlikte Postal Dude ile tekrar oynama şansına sahip olun.

POSTAL: Brain Damaged Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows Vista, 7, 8 ve 10

: Windows Vista, 7, 8 ve 10 İşlemci : Intel i5 4. nesil ya da eş değeri

: Intel i5 4. nesil ya da eş değeri Bellek : 15 GB RAM

: 15 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 780M or equivalent

: NVIDIA GeForce GTX 780M or equivalent Depolama: 4 GB kullanılabilir alan