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POSTAL: Brain Damaged

POSTAL: Brain Damaged

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  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 3.91 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Hyperstrange
  • İndir

Postal efsanesi devam ediyor. Ancak biraz farklı. FPS türünde bir oyun olan POSTAL: Brain Damaged eski usul oyun sevenler için harika bir yapım.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Hyperstrange tarafından geliştirilen ve Running With Scissors tarafından yayınlanan POSTAL: Brain Damaged 2022 yılında piyasaya çıktı. Hızlı bir FPS olan POSTAL: Brain Damaged bir Postal oyunundan beklemeniz gereken her şeyi size veriyor.

Yapımcılar, oyunu bir “boomer shooter” olarak tanımlıyor. Eski usul, hızlı ve vahşi FPS’leri tanımlamak için kullanılan bu tabir POSTAL: Brain Damaged’i de tanımlamak için harika bir seçim. Kanın gövdeyi götürdüğü, hızlı, akıcı ve tek kişilik bir FPS oyunu arıyorsanız POSTAL: Brain Damaged sizin için ideal.

Bir Postal oyunundan bekleneceği üzere POSTAL: Brain Damaged’de çok fazla küfür, kara mizah, komedi ve meme bulunuyor. Eğer hassas bir bünyeye sahipseniz bu oyundan uzak durmalısınız.

POSTAL: Brain Damaged İndir

Hemen POSTAL: Brain Damaged indirin ve bu aşırı hızlı ve vahşi FPS oyununu deneyimleyin. Bu spin-off ile birlikte Postal Dude ile tekrar oynama şansına sahip olun.

POSTAL: Brain Damaged Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows Vista, 7, 8 ve 10
  • İşlemci: Intel i5 4. nesil ya da eş değeri
  • Bellek: 15 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780M or equivalent
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
ARTILAR

Postal serisine yeni bir hava gelmiş

Keyifli oynanış

Kara mizah ve meme`ler fazlaca kullanılmış