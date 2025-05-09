Prens Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Prens dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Prens 3. sezon bölüm tarihleri ve dahası!
Prens dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın popüler dizisinin 3. sezonunu izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde komedi türündeki başarılı diziye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Prens Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Prens dizisinin 3. sezon 1. bölümü 9 Mayıs 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Yeni sezonun 2. bölümü 16 Mayıs, 3. bölümü ise 23 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Prens yeni sezon bölüm tarihleri şu şekilde:
- Prens 3. sezon 2. bölüm tarihi: 16 Mayıs 2025
- Prens 3. sezon 3. bölüm tarihi: 23 Mayıs 2025
- Prens 3. sezon 4. bölüm tarihi: 30 Mayıs 2025
- Prens 3. sezon 5. bölüm tarihi: 6 Haziran 2025
- Prens 3. sezon 6. bölüm tarihi: 13 Haziran 2025
- Prens 3. sezon 7. bölüm tarihi: 20 Haziran 2025
Prens 3. Sezon 1. Bölüm Fragman
Prens Dizisi Oyuncuları
- Giray Altınok
- Serdar Orçin
- Ceyda Düvenci
- Derya Pınar Ak
- Aslı Tandoğan
- Çağdaş Onur Öztürk
- Onur Özaydın
- Bahadır Vatanoğlu
- Canberk Gültekin
- Kerem Özdoğan
- Çağlar Ertuğrul
- Kürşat Demir
Prens Dizisi Karakterleri
- Prens
- Thenio
- Orion
- Larg
- Kalesh
- Hasharia
- Kraliçe Sion
- Anarkhia
- Sangu
- Saksonya Dükü Philippe
- Kaptan Vandyke
- Kral Olaf
Dizide Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.
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Prens Dizisi Konusu
Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.
Prens Dizisi Nereden ve Nasıl İzlenir?
Popüler komedi dizisi Prens'in tüm bölümlerini Max üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Max aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.