Prens dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın popüler dizisinin 3. sezonunu izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde komedi türündeki başarılı diziye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Prens Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Prens dizisinin 3. sezon 1. bölümü 9 Mayıs 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Yeni sezonun 2. bölümü 16 Mayıs, 3. bölümü ise 23 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Prens yeni sezon bölüm tarihleri şu şekilde:

Prens 3. sezon 2. bölüm tarihi: 16 Mayıs 2025

16 Mayıs 2025 Prens 3. sezon 3. bölüm tarihi: 23 Mayıs 2025

23 Mayıs 2025 Prens​ 3. sezon 4. bölüm tarihi: 30 Mayıs 2025

30 Mayıs 2025 Prens​ 3. sezon 5. bölüm tarihi: 6 Haziran 2025

6 Haziran 2025 Prens​ 3. sezon 6. bölüm tarihi: 13 Haziran 2025

13 Haziran 2025 Prens​ 3. sezon 7. bölüm tarihi: 20 Haziran 2025

Prens 3. Sezon 1. Bölüm Fragman

Prens Dizisi Oyuncuları

Giray Altınok

Serdar Orçin

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Aslı Tandoğan

Çağdaş Onur Öztürk

Onur Özaydın

Bahadır Vatanoğlu

Canberk Gültekin

Kerem Özdoğan

Çağlar Ertuğrul

Kürşat Demir

Prens Dizisi Karakterleri

Prens

Thenio

Orion

Larg

Kalesh

Hasharia

Kraliçe Sion

Anarkhia

Sangu

Saksonya Dükü Philippe

Kaptan Vandyke

Kral Olaf

Dizide Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.

Prens Dizisi Konusu

Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.

Prens Dizisi Nereden ve Nasıl İzlenir?

Popüler komedi dizisi Prens'in tüm bölümlerini Max üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Max aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.