Max APK, BluTV'nin yerini alan bir dizi, film ve TV programı izleme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 51 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Global'de ses getiren HBO Max, BluTV'nin yerine geçerek Türkiye'de yayın hayatına resmen başladı. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Max APK, birçok film, dizi ve şov programlarıyla karşımıza çıkıyor. Ayrıca, yayın hayatına son veren BluTV içeriklerini HBO Max APK aracılığıyla tekrardan izleyebileceksiniz.

İsim olarak bir değişiklik olsa da, eski arayüzle neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz. Popüler film ve dizileri ana ekranda görüntüleyebilir, kategoriler arasında geçiş yapabilir ve bitmek bilmeyen içerikler arasında kaybolabilirsiniz.

Eğer eski bir BluTV abonesiyseniz, "BluTV abonelikleri Max uygulamasına aktarılacak mı?" sorusunun cevabını da merak ediyorsunuzdur. Halihazırda bulunan bir BluTV aboneliğiniz varsa, olduğu gibi Max APK uygulamasında kullanabilirsiniz. Eski kullanıcı adı ve parolanızla giriş yapın, profilinizi oluşturun ve içeriklerin tadını çıkarın.

Max APK İndir

BluTV içeriklerinin yanı sıra, HBO Max ve Discovery+ filmlerini, dizilerini ve programlarını izleyebileceksiniz. Kapsamlı oynatma seçenekleri sayesinde, yüksek kalitede seyir keyfi yaşayabilirsiniz. Seslendirmeyi değiştirebilir, altyazı ekleyebilir ve görüntü kalitesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Çevrimiçi izlemek yerine, uzun yolculuklarda film ve dizileri indirerek çevrimdışı izleyebilirsiniz. İstediğiniz bir bölümü seçin, yüksek kalitede veya daha düşük kalitede indirin ve internet harcamadan izleyin.

Yerli ve yabancı popüler içerikleri izlemek istiyorsanız, Max APK İndirin ve her şeyi yüksek kalitede seyredin!

HBO Max Uygulaması Özellikleri