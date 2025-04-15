Max üyelik ücreti ne kadar? Bu rehberde dünyanın en popüler dijital içerik kütüphanesi olan ve çok fazla sayıda dizi, film ve belgesel barındıran Max'in 2025 abonelik ücreti ne kadar sorusunu sizler için cevapladık.

Max Üyelik Ücreti Ne Kadar? Güncel Max Abonelik Ücretleri

Standart : Aylık 229,90 TL / Yıllık 2.299 TL

: Aylık 229,90 TL / Yıllık 2.299 TL Özel: Aylık 299,90 TL / Yıllık 2.999 TL

Gördüğünüz üzere 2025 yılına ait Max abonelik fiyatı seçtiğiniz plana göre değişiyor. Bu nedenle Max abonelik ücreti ne kadar sorusunun yanıtı sizin seçiminiz belirliyor. Standart isimli plan aylık 229,90 TL, Özel isimli plan ise aylık 299.99 TL olarak belirlenmiş durumda.

Standart plan için yıllık 2.299 TL, Özel plan için yıllık 2.999 TL ödemek gerekiyor. Aylık fiyatları Netflix üyelik ücreti ile kıyasladığımızda Max'in biraz daha pahalı olduğunu görüyoruz.

Hangi Max Paketini Seçmeliyim?

Max üyelik fiyatı sizin seçtiğiniz plana göre değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle kullanıcıların sık sık kafası karışıyor ve hangi Max paketini seçmeliyim sorusunu sormaya başlıyor. Eğer siz de bu insanlardan biriyseniz gelin Max paketlerinin avantajlarına birlikte göz atalım.

Max Standart Plan Neler Sunuyor? Avantajları Neler?

En ucuz Max paketi olarak karşımıza çıkan Standart plan aynı anda iki cihazda izleme imkânı sunuyor. Bu abonelik ile dijital yayın platformunun kütüphanesinde yer alan tüm içerikleri Full HD çözünürlükte izleyebilirsiniz.

Max Özel Plan Neler Sunuyor? Avantajları Neler?

Hangi Max paketini seçmeliyim sorusunun sizin için cevabı Standart Plan değilse işte karşınızda Özel Plan. Bu abonelik aynı anda dört cihazda izleme imkânı sunuyor. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen abonelik ile kütüphanedeki içerikleri 4K çözünürlükte izleyebilirsiniz.

Max abonelik ücreti kalıcı bir anlaşma ile belirlenmiyor. Dijital yayın hizmeti abonelerine dilerlerse kullanabilecekleri Max ödeme planı ve paket değiştirme işlemi olanağı sunuyor. Böylece kullanıcılar istediği zaman paketini değiştirebiliyor.

Standart Plan Özel Plan Aylık Fiyat 229,90 TL 299,90 TL Yıllık Fiyat 2.299 TL 2.999 TL Aynı Anda Kaç Ekranda İzlenebilir? 2 4 HD İzleme Desteği Mevcut Mevcut Ultra HD İzleme Desteği Yok Mevcut Dolby Atmos Yok Mevcut Herhangi Yerden İzleyebilme Mevcut Mevcut

Max Üyeliği Nasıl Alınır?

Max'in resmî web sitesini ziyaret edin.

"Hemen Üye Ol" butonuna basın.

Bir paket seçin.

"Devam Edin" butonuna tıklayın.

E-posta adresi girin.

"Devam et" butonuna basın.

Ekrandaki talimatları uygulayın.

Üyelik işlemi tamamlanacaktır.

Max aboneliği almak için yukarıda yer alan adımları uygulamanız yeterlidir. Dijital yayın platformuna abone olduysanız fakat bir süre sonra artık kullanmak istemiyorsanız Max üyelik iptali işlemini yapmanız gerekiyor. İptal işlemini gerçekleştirmezseniz kartınızdan ücret çekilmeye devam eder.