Var Bunlar Dizisi 3. Sezon Ne Zaman?

Var Bunlar 3. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, TOD TV'nin popüler komedi dizisinin ilk iki sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehbrede büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

8,1 IMDb puanı ile dikkat çeken Var Bunlar dzisinin ikinci sezonu 5 Ocak 2023 tarihinde sona erdi. 10 Nisan 2025 tarihinde ise Var Bunlar yeni sezon çekimlerinin başladığı duyuruldu. Peki, Var Bunlar 3. sezon tarihi belli oldu mu?

Var Bunlar 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Var Bunlar dizisinin 3. sezonunun 2025 yılının sonunda veya 2026 yılının ilk çeyreğinde yayınlanması bekleniyor. Üçüncü sezonun 13 adet bölümden oluşacağı tahmin ediliyor.

Yeni sezonun yayın tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

Var Bunlar Fragmanı

Var Bunlar Oyuncuları

Giray Altınok

Kerem Özdoğan

Cansu Diktaş

Dizinin oyuncu kadrosunda Giray Altınok, Kerem Özdoğan ve Cansu Diktaş dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Giray Altınok "Tufan" karakterini, Kerem Özdoğan "Samet" karakterini, Cansu Diktaş ise "Buket" karakterini canlandırıyor.

Var Bunlar Konusu

Var Bunlar dizisi üç arkadaşın eğlenceli maceralarını konu alıyor. Her bölümde farklı bir konu işleniyor.

Var Bunlar Nasıl ve Nereden İzlenir?

Var Bunlar ilk başta yalnızca TOD TV üzerinden yayınlanmıştı ancak geçtiğimiz aylarda YouTube üzerinden de paylaşıldı. Şu anda ilk iki sezonda yer alan tüm bölümleri Var Bunlar'ın YouTube kanalı üzerinden ücretsiz şekilde izleyebilirsiniz.