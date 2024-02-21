Netflix'in Yeni Oyunu Rainbow Six: SMOL Çıktı! (Video)
Yayıncılığını Netflix'in üstlendiği Rainbow Six: SMOL indirmeye sunuldu. Peki, Ubisoft tarafından geliştirilen oyun neler sunuyor? İşte detaylar!
Netflix oyun kütüphanesine yeni yapımlar eklemeye devam ediyor. Ubisoft tarafından geliştirilen Rainbow Six: SMOL, Android, iPhone ve iPad'ler için indirmeye sunuldu. Dijital yayın platformuna abone olan kişiler oyunu indirip oynamaya başlayabilir.
Rainbow Six: SMOL Nasıl Bir Oyun?
Rainbow Six evreninde geçen oyunda bombaları imha edip rehineleri kurtarmaya çalışıyoruz. Elbette bu pek de kolay olmuyor. Bu süreçte karşımıza çıkan düşmanları yok etmemiz gerekiyor.
İzometrik kamera açısına sahip yapımın desteklediği diller arasında Türkçe, Almanca, Çince (Geleneksel), Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe ve Portekizce yer alıyor.
Rainbow Six: SMOL Android Sistem Gereksinimleri
Android telefon ve tabletler için Android 8.0 veya daha güncel bir sürüm gerekiyor. Ayrıca en az 2 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor.
Şu anda desteklenmeyen cihazlar arasında Samsung S24+, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Galaxy A51, Pixel 3 XL, Moto e20, Moto G7 Plus, Moto G8 Plus, Galaxy A13 5G, Galaxy A20, Galaxy A70, Galaxy Tab A 10.1 ve Redmi 9A bulunuyor.
Rainbow Six: SMOL iPhone ve iPad Sistem Gereksinimleri
iPhone ve iPad tarafında en az iOS 15 ve iPadOS 15 işletim sistemi gerekiyor. Şu anda desteklenmeyen cihazlar arasında iPhone 7, iPhone 8 ve iPad Pro 10.5 yer alıyor.
PlayStation Portal Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Şaşırtan Ücret!
Teknoloji devi Sony, geçtiğimiz aylarda PlayStation Portal olarak isimlendirdiği bir cihaz tanıtmıştı. Bugün yapılan etkinlikte PlayStation Portal Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu.
Netflix'in yeni Rainbow oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR