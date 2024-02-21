Netflix'in Yeni Oyunu Rainbow Six: SMOL Çıktı! (Video)

Netflix oyun kütüphanesine yeni yapımlar eklemeye devam ediyor. Ubisoft tarafından geliştirilen Rainbow Six: SMOL, Android, iPhone ve iPad'ler için indirmeye sunuldu. Dijital yayın platformuna abone olan kişiler oyunu indirip oynamaya başlayabilir.

Rainbow Six: SMOL Nasıl Bir Oyun?

Rainbow Six evreninde geçen oyunda bombaları imha edip rehineleri kurtarmaya çalışıyoruz. Elbette bu pek de kolay olmuyor. Bu süreçte karşımıza çıkan düşmanları yok etmemiz gerekiyor.

İzometrik kamera açısına sahip yapımın desteklediği diller arasında Türkçe, Almanca, Çince (Geleneksel), Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe ve Portekizce yer alıyor.

Rainbow Six: SMOL Android Sistem Gereksinimleri

Android telefon ve tabletler için Android 8.0 veya daha güncel bir sürüm gerekiyor. Ayrıca en az 2 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor.

Şu anda desteklenmeyen cihazlar arasında Samsung S24+, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Galaxy A51, Pixel 3 XL, Moto e20, Moto G7 Plus, Moto G8 Plus, Galaxy A13 5G, Galaxy A20, Galaxy A70, Galaxy Tab A 10.1 ve Redmi 9A bulunuyor.

Rainbow Six: SMOL iPhone ve iPad Sistem Gereksinimleri

iPhone ve iPad tarafında en az iOS 15 ve iPadOS 15 işletim sistemi gerekiyor. Şu anda desteklenmeyen cihazlar arasında iPhone 7, iPhone 8 ve iPad Pro 10.5 yer alıyor.

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