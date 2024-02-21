PlayStation Portal Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Şaşırtan Ücret!

Teknoloji devi Sony, geçtiğimiz aylarda PlayStation Portal olarak isimlendirdiği bir cihaz tanıtmıştı. Bugün yapılan etkinlikte PlayStation Portal Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. taşınabilir PlayStation cihazı fiyat etiketiyle dikkat çekti.

Oyuncuların Wi-Fi üzerinden PlayStation 5 (PS5) oyunlarını oynayabilmesini sağlayan cihaz 1080p çözünürlükte 60 FPS oyun oynatabiliyor. Sony'nin taşınabilir cihazı dokunsal geri bildirim desteği sunarak oyun deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

DualSense benzeri tasarımı ile etkileyici bir görünüme kavuşan cihazda uyarlanabilir tetikleyici desteği de mevcut. Cihazda oynanacak oyunların PS5 konsolunda yüklü olması da gerekiyor. Bu yönüyle Steam Deck gibi taşınabilir el konsollarından ayrılıyor.

Medya oynatma desteğini de içeren cihaz artık Türkiye'de de satın alınabilecek. Peki, PlayStation Portal ne kadar fiyata satılacak? Bu sorunun yanıtı, 21 Şubat'ta düzenlenen etkinlik ile beraber belli oldu.

PlayStation Portal Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Oyun oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden PlayStation Portal için 11 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Sony tarafından üretilen taşınabilir cihaz mart ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

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