Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite Türkiye'de: Uygun Fiyatlı Akıllı Saatler!

Çok şık bir görünüme sahip olan Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla beraber yeni akıllı saatlerin fiyat etiketleri belli oldu.

Redmi Watch 5 Active Özellikleri

2024 yılının ağustos ayında tanıtılan Redmi Watch 5 Active, 18 güne kadar pil ömrü sunuyor. 2 inç ekran büyüklüğüne sahip saatte 24 saat kalp atış hızı izleme, gün boyu SpO2 takibi ve stres izleme özelliklerini içeriyor.

Çift mikrofonla gürültü azaltma işlevinin yer aldığı cihazda bluetooth üzerinden arama imkânı da mevcut. Akıllı saatin 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip olduğunu da belirtelim.

Redmi Watch 5 Active Türkiye Fiyatı

Gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Redmi Watch 5 Active, Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında 1.299 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Redmi Watch 5 Lite Özellikleri

1,96 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı saat, AMOLED ekran üzerinde 410 x 502 piksel çözünürlük ve 332 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Çift mikrofonla gürültü azaltma özelliğiyle dikkat çeken cihazda bluetooth üzerinden arama yapılabiliyor.

150'den fazla antrenman modunu içeren akıllı saat 18 güne kadar pil ömrü sunuyor. 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip cihazda dahili beş sistemli GNSS desteği de bulunuyor.

Redmi Watch 5 Lite Türkiye Fiyatı

Siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Redmi Watch 5 Lite, Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında 2.199 TL fiyata satılıyor.

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