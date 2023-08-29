Riot Games'ten RP Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

Riot Games, VALORANT'ın ardından şimdi de League of Legends, TFT ve Wild Rift'i kapsayan RP fiyatlarına zam yaptı. İşte detaylar!

Riot Games'ten RP Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!
Barış Bulut
Barış Bulut -

TL'nin döviz kurları karşısındaki değer kaybı, son dönemde pek çok oyun ve oyun içi içeriklerin fiyatlarında zam yapılmasına neden oldu.

En son VALORANT'ın VP fiyatlarında zamma giden Riot Games, şimdi de League of Legends, TFT ve Wild Rift RP fiyatlarına zam yaptı.

Ülkemizde oldukça popüler olan bu ücretsiz oyunlar, oyun içi satın alım gerektirmeseler de görünüşe önem veren oyuncular için kostüm satışlarına yer veriyor. Bu kostümleri satın almak için ise oyun içi ücretli para birimi olan RP satın alınması gerekiyor.

Riot Games yaptığı açıklamada zammın gerekçesi olarak döviz kurundaki dalgalanmalar, vergiler ve bölgeler arasındaki dengesizlikler olduğunu belirtiyor.

Riot Games'ten RP Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

Zam Sonrası Oluşan Yeni RP Fiyatları

RP Miktarı Bonuslar Toplam RP Fiyat
210 0 210 33 TL
825 25 850 130 TL
1590 85 1675 250 TL
2875 250 3125 450 TL
4450 550 5000 700 TL
8900 1375 10275 1400 TL

Riot Games'in League of Legends Dövüş Oyunu Yakında Oynanabilir Olacak!
OYUN

Riot Games'in League of Legends Dövüş Oyunu Yakında Oynanabilir Olacak!

League of Legends dövüş oyunu Project L'in henüz bir çıkış tarihi ya da doğru düzgün bir ismi yok ancak kendi başınıza oynama şansına sahip olmanız uzun sürmeyecek.

Peki siz yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

 

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