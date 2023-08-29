Riot Games'ten RP Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!
Riot Games, VALORANT'ın ardından şimdi de League of Legends, TFT ve Wild Rift'i kapsayan RP fiyatlarına zam yaptı. İşte detaylar!
TL'nin döviz kurları karşısındaki değer kaybı, son dönemde pek çok oyun ve oyun içi içeriklerin fiyatlarında zam yapılmasına neden oldu.
En son VALORANT'ın VP fiyatlarında zamma giden Riot Games, şimdi de League of Legends, TFT ve Wild Rift RP fiyatlarına zam yaptı.
Ülkemizde oldukça popüler olan bu ücretsiz oyunlar, oyun içi satın alım gerektirmeseler de görünüşe önem veren oyuncular için kostüm satışlarına yer veriyor. Bu kostümleri satın almak için ise oyun içi ücretli para birimi olan RP satın alınması gerekiyor.
Riot Games yaptığı açıklamada zammın gerekçesi olarak döviz kurundaki dalgalanmalar, vergiler ve bölgeler arasındaki dengesizlikler olduğunu belirtiyor.
Zam Sonrası Oluşan Yeni RP Fiyatları
|RP Miktarı
|Bonuslar
|Toplam RP
|Fiyat
|210
|0
|210
|33 TL
|825
|25
|850
|130 TL
|1590
|85
|1675
|250 TL
|2875
|250
|3125
|450 TL
|4450
|550
|5000
|700 TL
|8900
|1375
|10275
|1400 TL
Riot Games'in League of Legends Dövüş Oyunu Yakında Oynanabilir Olacak!
League of Legends dövüş oyunu Project L'in henüz bir çıkış tarihi ya da doğru düzgün bir ismi yok ancak kendi başınıza oynama şansına sahip olmanız uzun sürmeyecek.
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