Riot Games'ten RP Fiyatlarına Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

TL'nin döviz kurları karşısındaki değer kaybı, son dönemde pek çok oyun ve oyun içi içeriklerin fiyatlarında zam yapılmasına neden oldu.

En son VALORANT'ın VP fiyatlarında zamma giden Riot Games, şimdi de League of Legends, TFT ve Wild Rift RP fiyatlarına zam yaptı.

Ülkemizde oldukça popüler olan bu ücretsiz oyunlar, oyun içi satın alım gerektirmeseler de görünüşe önem veren oyuncular için kostüm satışlarına yer veriyor. Bu kostümleri satın almak için ise oyun içi ücretli para birimi olan RP satın alınması gerekiyor.

Riot Games yaptığı açıklamada zammın gerekçesi olarak döviz kurundaki dalgalanmalar, vergiler ve bölgeler arasındaki dengesizlikler olduğunu belirtiyor.

Zam Sonrası Oluşan Yeni RP Fiyatları

RP Miktarı Bonuslar Toplam RP Fiyat 210 0 210 33 TL 825 25 850 130 TL 1590 85 1675 250 TL 2875 250 3125 450 TL 4450 550 5000 700 TL 8900 1375 10275 1400 TL

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