Saber Interactive, Embracer Group'tan Ayrıldı: 247 Milyon Dolarlık Anlaşma!

Oyun sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Saber Interactive, ana şirketi Embracer Group'tan ayrıldığını duyurdu. Böylece ayrılık resmen doğrulanmış oldu. İki şirket arasında yapılan bu anlaşmanın 247 milyon dolar değerinde olduğu söyleniyor.

Saber Interactive ile Embracer Group Anlaşmasının Detayları

Saber Interactive'in kurucu ortağı Matthew Karch ile Embracer Group, geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana anlaşma için görüşmeler gerçekleştiriyordu. Saber, iki şirket arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Anlaşmanın bir parçası olarak Saber Interactive 3D Realms, Slipgate Ironworks ve New World Interactive gibi stüdyolarını elinde tutarken Aspyr Media, Tripwire Interactive ve Tuxedo Labs gibi stüdyolar Embracer Group'ta kalacak.

247 milyon dolar değerindeki anlaşma ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Embracer Group CEO'su ve kurucu ortağı Lars Wingefors, bu ayrılık ile ilgili olarak bir kazan-kazan çözümü bulunduğu için memnun olduğunu ifade etti.

Bu işlemin her iki şirketi de ileriye dönük olarak daha güçlü bir konuma getireceğini belirten Wingefors, "Embracer, önceki yönetim kurulu kararına göre Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurabilecek ve yeni bağımsız mülkiyet altında birçok geliştirici işini koruyabilecek" dedi.

Lars Wingefors, "Aynı zamanda kilit şirketleri, değerli fikri mülkiyet haklarını ve gelecekteki yayın haklarını da elimizde tutuyoruz. Nakit akışı hemen iyileşti ve net borcu azaltma kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Saber Interactive kurucu ortağı Matthew Karch, "Geçtiğimiz dört yıl boyunca Embracer'ın dünyanın önde gelen oyun şirketlerinden birine dönüşmesinin bir parçası olmaktan gurur duydum" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Embracer'ın büyük ve uzun vadeli hissedarı olmaya devam edeceğim. Devam eden ve gelecekteki birçok projede ortak olmaya devam edeceğiz. Bu işlem aynı zamanda, birçoğuyla yirmi yılı aşkın süredir birlikte çalıştığım yüzlerce profesyonelin geçim kaynaklarını da güvence altına alıyor."

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