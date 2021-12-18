Ücretsiz Battlefield 2042 Fırsatını Kaçırmayın!

Ücretsiz Battlefield 2042 kampanyası başladı. Peki, geçtiğimiz ay piyasaya sürülen yeni Battlefield oyunu ücretsiz nasıl indirilir? Electronic Arts tarafından alınan karar ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Ücretsiz Battlefield 2042 Nasıl İndirilir?

İlk olarak Steam isimli istemcinin bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Eğer bu program yüklü değilse indirip yükleme işlemini gerçekleştirin.

Steam istemcisini açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın.

Arama kutusuna "Battlefield 2042" yazın ve çıkan sonuçlar üzerinden oyunun sayfasını görüntüleyin.

Açılan sayfada yer alan "Oyunu oyna" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra indirme işlemini başlatabilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra oyun bilgisayarınıza kurulacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli video oyunu şirketi Electronic Arts, oyuncuları sevindirecek bir karar aldı. Alınan karar sonucunda yeni Battlefield oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

Electronic Arts tarafından başlatılan kampanya, 20 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Steam üzerinden gerçekleşen kampanya sayesinde Battlefield 2042 isimli video oyununu belirtilen süre içerisinde oynayabilirsiniz.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042, 19 Kasım 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Battlefield serisinin yeni oyunu, piyasaya sürüldükten yalnızca bir ay sonra kısa süreliğine ücretsiz hale gelmesi oldukça ilginç bir durum.

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042, yalnızca birkaç gün içerisinde en kötü Steam yapımları arasına girmişti. Oyuncular tarafından tepkilerin odağı haline gelen yeni Battlefield oyunu çıktığı günden itibaren çeşitli hatalara ev sahipliği yaptı.

Kötü bir optimizasyona sahip olan BF 2042, bazı özelliklerden yoksun olarak çıktı. Geliştirici ekip, oyun için bir yama yayımladı fakat hataların çoğu devam ediyor. Dünya genelinde milyonlarca oyuncuyu hayal kırılıklığına uğratan Battlefield 2042'nin inceleme puanları da çok düşük durumda. Öyle ki oyunun PC sürümünün metascore'u 68 olarak açıklandı.

Geliştirici ekip, sorunları çözmek için çeşitli güncellemeler yayımladı fakat oyunda hâlâ bazı sorunlar devam ediyor. Görünüşe göre Electronic Arts ücretsiz hafta sonu kampanyası ile yeni Battlefield oyununun oyuncu sayısını arttırmayı hedefliyor.

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