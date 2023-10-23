Samsung Galaxy S23 FE İçin Kampanya Başladı: Büyük Fırsatı Kaçırmayın!

Samsung Electronics Türkiye, 2023 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy S23 FE modelini satın almak isteyen kişiler için heyecan verici bir fırsat sunmaya başladı. Peki, kampanya kapsamında neler sunuluyor?

Samsung Galaxy S23 FE Kampanyasının Detayları

Samsung Electronics Türkiye, Samsung Galaxy S23 FE modeline daha avantajlı şartlarla ulaşılmasını sağlayacak özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Galaxy S21 FE modelini getiren kişiler, Galaxy S23 FE modeline çeşitli avantajlar ile sahip olabilecek.

Tavsiye edilen satış fiyatı 23 bin 999 TL olan Galaxy S23 FE 128 GB modeli, Galaxy S21 FE modelini getiren kişiler için 9 bin 499 TL'den başlayan özel fiyatlarla satın alınabilecek. Bu sayede eski telefonların değeri 12 bin TL'ye kadar yükselebilecek.

31 Ekim tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında ayrıca getirilecek eski ürüne 2.500 TL’ye varan ek takas desteği imkânı da sunuluyor. Kullanıcılar kampanya sayesinde 2023 yılında çıkan telefona daha uygun fiyata erişebilecek.

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