Samsung Galaxy S23 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy S23 FE özellikleri, Güney Kore merkezli teknoloji devinin piyasaya sürdüğü telefonları kullanmaktan keyif alan çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, yakında tanıtılması beklenen telefon hangi donanım bileşenlerine sahip olacak?

Şubat 2023'te satışa sunulan Samsung Galaxy S23 serisi özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerinden oluşan serinin tanıtıldığı etkinlikte Galaxy S23 FE modeliyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

Bu zamana kadar Galaxy S23 modeliyle ilgili çeşitli sızıntılar gerçekleşti. Yaşanan sızıntılar, söz konusu telefona dair bazı bilgilere sahip olmamıza olanak tanıyor. Bu rehberde Samsung'un üzerinde çalıştığı cihaza dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Not: Bu rehber, Samsung galaxy S23 FE donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu sebepten ötürü rehberde bulunan bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Samsung Galaxy S23 FE Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,4 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2

İşlemci: Exynos 2200

İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

Bellek: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 32 MP

Ön Kamera Video Kaydı: ?

Hücresel: 5G / 4G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Kablosuz Şarj: 10W

Yazılım: Android 13, One UI 5.1

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

En iyi Samsung telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy S23 FE modelinde 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğinin yer alacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin sunulacağı öne sürülüyor.

İddiaya göre gücünü Exynos 2200 işlemcisinden alacak telefonda 4500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya 8 megapiksel çözünürlüğünde ve 12 megapiksel çözünürlüğünde iki farklı kamera eşlik edebilir.

Samsung Galaxy S23 FE Fiyatı

Samsung Galaxy S23 FE isimli akıllı telefon modelinin 560 dolar ile 640 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Telefonun resmi fiyat etiketinin henüz açıklanmadığını belirtemk gerekiyor.

Samsung Galaxy S23 FE Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy S23 FE modelinin 2023 yılının dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung, konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle söz konusu telefon farklı bir tarihte satışa sunulabilir.