Samsung Galaxy S23 FE'nin Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından yakında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S23 FE'nin renk seçenekleri ortaya çıktı. Peki, yeni akıllı telefon modeli hangi renk seçeneklerine sahip olacak?

Samsung Galaxy S23 FE'nin Renk Seçenekleri Neler?

Samsung Galaxy S23 FE modeli ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan telefon, bu kez renk seçenekleri ile gündeme geldi. MSPoweruser'da yer alan habere göre söz konusu modelin bir görseli sızdırıldı.

Ortaya çıkan görsele baktığımızda Galaxy S23 FE modelinin dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacağını görüyoruz. Bu renkler arasında mor, siyah, beyaz ve yeşil yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Samsung Galaxy S23 FE'nin Geekbench puanları gün yüzüne çıkmıştı. Bununla berbaer cihazın Geekbench'te nasıl bir performans sergilediği belli olmuştu. Samsung marka telefon tekli çekirdek testinde 1549 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3718 puan almıştı.

Samsung Galaxy S23 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S23 FE modelinin eylül ayının sonunda ya da kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Henüz resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefon farklı bir tarihte de tanıtılabilir.

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