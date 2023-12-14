Samsung'un Gözü Yükseklerde: Galaxy S24 Satış Hedefi Belli Oldu!

Samsung, bu yıla kıyasla 10 milyondan fazla artışla 35 milyondan fazla Galaxy S24 satma hedefiyle 2024 yılına kadar önemli bir büyüme hedefliyor.

The Elec'in yeni raporuna göre Samsung, önümüzdeki yıl 35 milyondan fazla Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra cihazının sevkiyatını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu rakam 16 milyon adet Galaxy S24 Ultra, 13,5 milyon adet temel Galaxy S24 ve 5,8 milyon adet Galaxy S24+ olarak gerçekleşecek.

Samsung, 35 Milyondan Fazla Galaxy S24 Serisi Sevkiyatı Hedefliyor

Bu akıllı telefon sektöründen ziyade Samsung için de oldukça büyük bir rakam ve şirketin Galaxy S23 serisi ile başardıklarının çok üzerinde.

Rakamlar değişkenlik gösterse de Samsung'un Galaxy S23 Ultra, S23+ ve Galaxy S23'ten toplamda yaklaşık 23 milyon adet sevk ettiği tahmin ediliyor. Üstelik bu rakamlar, Counterpoint Research'ın belirttiğine göre Samsung'un akıllı telefon pazarındaki düşüşüne rağmen gerçekleşmiş durumda.

Şimdiye kadar Samsung Galaxy S24 serisi için pek çok söylenti ortaya çıktı ama artık giderek lansman tarihine yaklaşıyoruz ve Samsung, planlarda değişiklik yapmadığı müddetçe Ocak ayı ortasında yeni seriyi tanıtacak.

Peki sizin Samsung Galaxy S24 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.