Samsung Galaxy S24 Serisinin Boyutları ve Ağırlıkları Ortaya Çıktı
Merakla beklenen Samsung Galaxy S24 serisi, boyutları ve ağırlıkları ile gündeme geldi. İşte Samsung marka yeni akıllı telefon modellerine dair detaylar!
Samsung Galaxy S24 serisinin boyutları ve ağırlıkları sızdırıldı. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından tanıtılacak yeni akıllı telefon modelleri boyut ve ağırlık konularında neler sunacak?
Samsung Galaxy S24 Serisinin Boyutları
- Galaxy S24 boyutları: 147 × 70,6 × 7,6 mm
- Galaxy S24+ boyutları: 158,5 × 75,9 × 7,7 mm
- Galaxy S24 Ultra boyutları: 162,3 × 79 × 8,6 mm
Ice Universe tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy S24 modeli 147 × 70,6 × 7,6 mm, Galaxy S24+ modeli 158,5 × 75,9 × 7,7 mm, Galaxy S24 Ultra modeli ise 162,3 × 79 × 8,6 mm boyutlarında olacak. Galaxy S23 serisinin boyutları ise şu şekilde:
- Galaxy S23 boyutları: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm
- Galaxy S23+ boyutları: 157,8 x 76,2 x 7,6 mm
- Galaxy S23 Ultra boyutları: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm
Samsung Galaxy S24 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerinden oluşan Samsung Galaxy S24 serisinin özellikleri hakkında bu zamana kadar pek çok bilgi gün yüzüne çıktı.
Samsung Galaxy S24 Serisinin Ağırlıkları
- Galaxy S24 ağırlığı: 168 gram
- Galaxy S24+ ağırlığı: 195 gram
- Galaxy S24 Ultra ağırlığı: 233 gram
Samsung Galaxy S24 modelinin 168 gram, Galaxy S24+ modelinin 195 gram, Galaxy S24 Ultra modelinin ise 233 gram ağırlığında olacağı iddia edildi. Galaxy S23 serisinin ağırlıkları ise şu şekilde:
- Galaxy S23 ağırlığı: 168 gram
- Galaxy S23+ ağırlığı: 196 gram
- Galaxy S23 Ultra ağırlığı: 234 gram
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