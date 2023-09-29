Samsung Galaxy S24'ün Tasarımı Ortaya Çıktı: Yeni Amiral Gemisi Nasıl Görünecek?

Tıpkı geçen yıl bu zamanlarda olduğu gibi Samsung'un bir sonraki Galaxy S serisi telefonu Galaxy S24 serisinin tüm tasarımı sızdırıldı.

Sızıntı, daha önce de sızıntılarıyla ünlü olan @onleaks'tan geliyor.

Yeni Samsung Galaxy S24 Tasarım Özellikleri

Telefonun CAD dosyalarına dayanan Galaxy S24 tasarım renderlarından da görülebileceği gibi yeni bir yan çerçeve olacak. Steve tarafından Smartpix'e gönderilen görseller, selefi S23'e kıyasla çok daha düz kenarlara sahip keskin bir Galaxy S24 ile karşılaşacağımızı bizlere gösteriyor.

Galaxy S serisindeki telefonların tipik olarak kullandığı eğimli kavisten yoksun olan Galaxy S24, bloklu şekilleri ve kesik kenarlarıyla iPhone 15 Pro ve Sony Xperia'ya çok benziyor.

Yeni Galaxy S24 tasarımı kasada kullanılan malzemenin de farklı olacağını öngörüyor. Yine de tasarımı ortaya çıkarılan model standart model olduğundan, Apple gibi bir titanyum hamlesi göreceksek de bunun standart modelde olmasını beklemiyoruz.

Kenarların düzleştirilmesinin yanı sıra, Galaxy S24'teki diğer büyük görünür tasarım değişikliği, yan tuşların altındaki eliptik alan. CAD dosyaları bunun Ultra Geniş Bant (UWB) anteni olduğunu söylüyor.

mmWave bantları, 5G ağ hızlarını sağlıyor ancak çok uzağa sağlamakta başarılı bir iş çıkarmıyor, bu nedenle anteni mümkün olduğunca yüzeye yakın tutmak sinyal gücüne yardımcı oluyor.

Galaxy S24'ün ortaya çıkan 147 x 70.5 x 7.6 mm'lik genel boyutları da S23'ün 146.3 x 70.9 x 7.6 mm'lik boyutlarına çok benziyor.

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