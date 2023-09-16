Samsung Galaxy S24 Serisinin Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S24 serisinin şarj hızı gün yüzüne çıktı. Peki, Samsung marka yeni akıllı telefon modelleri şarj konusunda beklentileri karşılayabilecek mi?

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşması beklenen Samsung Galaxy S24 serisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni ortaya çıkan bilgiler ile birlikte söz konusu telefonların şarj hızı belli oldu.

Samsung Galaxy S24 Serisinin Şarj Hızı Neler Sunacak?

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un üzerinde çalıştığı Galaxy S24 serisi, 3C sertifika veritabanında göründü. Ortaya çıkan bilgilere göre SM-S9210 model numarasına sahip olan Galaxy S24 modeli 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

SM-S9260 ve SM-S9280 model numaralarına sahip olan Samsung Galaxy S24+ ve Samsung Galaxy S24 Ultra modellerinin ise 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği ortaya çıktı.

Galaxy S23 modelinin 25W, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerinin ise 45W hızlı şarj teknolojilerini desteklediğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla 3C sertifika veritabanında ortaya çıkan bilgiler, hızlı şarj konusunda bir değişiklik olmayacağını gözler önüne seriyor.

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