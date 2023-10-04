Yüksek Batarya Kapasiteli Samsung Galaxy Tab S9 FE Serisi Tanıtıldı
Samsung Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ isimli tablet modellerinin özellikleri ve fiyatları açıklandı. İşte Samsung tarafından tanıtılan yeni tabletler!
Samsung Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ isimli yeni tablet modelleri tanıtıldı. Bununla birlikte tabletlerin özellikleri ve fiyatları belli oldu. Peki, yüksek batarya kapasiteleri ile dikkatleri üzerinde toplayan cihazlar neler sunuyor?
Samsung Galaxy Tab S9 FE Özellikleri
- Ekran Boyutu: 10,9 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Exynos 1380
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 12,4 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Exynos 1380
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 8 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya Kapasitesi: 10.090 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
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