Yüksek Batarya Kapasiteli Samsung Galaxy Tab S9 FE Serisi Tanıtıldı

Samsung Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ isimli yeni tablet modelleri tanıtıldı. Bununla birlikte tabletlerin özellikleri ve fiyatları belli oldu. Peki, yüksek batarya kapasiteleri ile dikkatleri üzerinde toplayan cihazlar neler sunuyor?

Samsung Galaxy Tab S9 FE Özellikleri

Ekran Boyutu : 10,9 inç

: 10,9 inç Ekran Teknolojisi : LCD

: LCD Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Batarya Kapasitesi : 8.000 mAh

: 8.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Özellikleri

Ekran Boyutu : 12,4 inç

: 12,4 inç Ekran Teknolojisi : LCD

: LCD Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 8 MP + 8 MP

: 8 MP + 8 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Batarya Kapasitesi : 10.090 mAh

: 10.090 mAh Hızlı Şarj: 45W

Samsung Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ Fiyatları

Samsung Galaxy Tab S9 FE modeli 529 euro, Galaxy Tab S9 FE+ modeli ise 699 euro başlangıç fiyat etiketine sahip.

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