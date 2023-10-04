Samsung Galaxy Buds FE Tanıtıldı: Uygun Fiyatlı Kulaklık!

Oldukça uygun olan fiyat etiketi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Samsung Galaxy Buds FE modeli tanıtıldı. Yapılan tanıtım sonucunda kulaklığın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, teknoloji devi tarafından üretilen yeni kulaklık neler sunuyor?

Samsung Galaxy Buds FE Özellikleri

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Var.

(ANC): Var. Kulaklık Batarya Kapasitesi : 60 mAh

: 60 mAh Bluetooth : 5.2

: 5.2 Mikrofon : 3 adet

: 3 adet Şarj Kutusu Batarya Kapasitesi : 470 mAh

: 470 mAh Kulaklık Boyutu : 17,1 x 19,2 x 22,2 mm

: 17,1 x 19,2 x 22,2 mm Şarj Kutusu Boyutu: 50,0 x 27,7 x 50,0 mm

Samsung Galaxy Buds FE olarak isimlendirilen yeni kablosuz kulaklık modelinde aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bluetooth 5.2 teknolojisini destekleyen kulaklıkta 60 mAh, şarj kutusunda ise 470 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Kulaklığın ANC açıkken 6 saate kadar, şarj kutusuyla beraber toplamda 21 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtiliyor. Paylaşılan bilgilere göre ANC kapalıyken kulaklık 8,5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar pil ömrü sunabiliyor.

Samsung Galaxy Buds FE Fiyatı

Çok şık bir görünüme sahip olan Galaxy Buds FE uygun fiyatıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Samsung'un yeni kulaklık modeli için 99 dolar fiyat belirlendi.

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