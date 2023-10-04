Uzun Süredir Beklenen Samsung Galaxy S23 FE Tanıtıldı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından Samsung Galaxy S23 FE tanıtıldı. Yapılan tanıtımla beraber Samsung Galaxy S23 FE'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Samsung marka yeni akıllı telefon modeli yüksek yenileme hızı, işlemcisi, şık tasarımı ve kamera özellikleri ile öne çıkıyor.

Samsung Galaxy S23 FE Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,4 inç

: 6,4 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Exynos 2200

: Exynos 2200 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 12 MP + 50 MP + 8 MP

: 12 MP + 50 MP + 8 MP Ön Kamera : 10 MP

: 10 MP Batarya Kapasitesi : 4.500 mAh

: 4.500 mAh Hızlı Şarj: 25W

Samsung Galaxy S23 FE modelinin arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde 10 MP çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

209 gram ağırlığındaki telefon 76,5 X 158 X 8,2 mm boyutlarında. 8 GB RAM'in yer aldığı cihazda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor. 4.500 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefon 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Samsung Galaxy S23 FE Fiyatı

Galaxy S23 FE modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 599 dolar, 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 659 dolar fiyat etiketine sahip.

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