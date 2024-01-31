Samsung'un Ne Kadar Kazanç Elde Ettiği Açıklandı: Kârı 7 Kat Azaldı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2023 yılında ne kadar kazanç elde ettiğini açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre şirketin kârı geçtiğimiz yıl çok ciddi bir düşüş yaşadı.

Samsung 2023'te Ne Kadar Gelir Elde Etti?

Son kazanç raporuna göre teknoloji devi Samsung, 2023 yılında 194 milyar dolar gelir elde etti. İşletme kârı ise 4,9 milyar dolar olarak açıklandı. Bu miktar her ne kadar yüksek gibi görünse de 2022 yılına göre çok düşük.

Şirket, 2022 yılı için 35 milyar dolar işletme kârı açıklamıştı. Bu da elde edilen kâr miktarının 2022'ye kıyasla yedi kat azaldığını gözler önüne seriyor. The Wall Street Journal'a göre bu miktar, Samsung'un on yıldan uzun süredir elde ettiği en zayıf kazanç.

Aktarılan bilgilere göre bellek birimi toparlanma işaretleri gösteriyor fakat bu durum 2023 yılının dördüncü çeyreğinde 1,63 milyar dolar işletme zararına uğramasını engellemeye yetmedi. Nikkei'ye göre bu, yarı iletken bölümünün son 15 yıldaki ilk yıllık kaybı oldu.

2024 yılının ocak ayında düzenlenen etkinlikte Samsung Galaxy S24 serisi tanıtılmıştı. Yeni telefonlar yapay zekâ özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.

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