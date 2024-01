Samsung Galaxy S24 Serisi Tüm Yapay Zeka Özellikleri

Samsung yapay zekâ özellikleri ile kuşattığı yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini tanıttı. Galaxy S24 serisinde Galaxy AI sayesinde kullanıcıları yepyeni deneyimler bekliyor olacak.

Google’ın yapay zekâ aracı Gemini’yi S24’e entegre eden Samsung bu girişimiyle bir ilke imza atmış oldu. Peki, Samsung Galaxy S24’te bizi neler bekliyor? Bu serideki cihazlarda bulunan yapay zekâ özellikleri neler?

Samsung Galaxy S24 Serisinde Yer Alan Yapay Zekâ Özellikleri

Galaxy S24 serisinde yer alan ve bu seriyi ‘son teknoloji’ akıllı telefon modelleri arasında zirveye taşıyan Galaxy AI özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Live Translate

Chat Asistanı

Android Auto

Not Asista

Circle to Search

ProVisual Engine

Quad Tele System

Space Zoom

Galaxy AI Düzenleme Önerisi

Yaratıcı Düzenleme

Anlık Ağır Çekim Özelliği

1. Live Translate Uygulaması

Telefonda hali hazırda bulunan bir uygulama olarak gelen bu araç telefon görüşmelerinizi gerçek zamanlı olarak başka bir dile çevirebiliyor. Yani bir yandan görüşmeniz devam ederken bir yandan da çift yönlü, sesli veya metin bazında çeviri yapılıyor.

Üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duymadan cihazdaki yapay zeka özelliği ile artık insanların arasındaki dil sınırı ortadan kalkmış oluyor.

Canlı görüşmelerde ekran ikiye bölünüyor ve anlık çeviri desteği sağlanıyor. Karşınızdaki kişinin söylediklerini kendi dilinize çevrilmiş bir metin olarak görüntüleme şansınız oluyor.

2. Chat Asistanı

En çok kullanılan yapay zekâ araçlarından biri olan chatbotların işlevi bu cihazlarda kendiliğinden mevcut. Birine mesaj ya da mail yazarken, sosyal medya paylaşımlarınız için caption üretirken veya farklı iletişim gereksinimleri için bu asistanı kullanabileceksiniz.

3. Samsung Klavyede Yerleşik Yapay Zekâ

Samsung’un kendi klavyesinde yapay zekâ özelliklerine ilişkin yerleşik butonlar yer alacak. Bu butonları kullanarak mesajlarda, maillerde veya diğer dökümanlarda 13’ü aşkın farklı dile anında çeviri yapabileceksiniz.

4. Android Auto

Sürüş esnasında size gelen mesajları özetleyebilen bir yapay zekâ aracı olarak hizmet verecek. Size ulaşmaya çalışan kişilere tahmini varış süreniz, konumunuz gibi bilgileri iletebilecek. Bu sayede yoldayken dikkatiniz dağılmadan başkaları ile iletişimde kalmayı sürdürebileceksiniz.

5. Not Asista – Samsung Notes

Yapay zekâ ile önceden tanımlanmış şablonlara uygun not alma ve özetleme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Daha kolay bir not alma deneyimi ve aynı zamanda Not Asista sayesinde oluşturulmuş notları tek tıkla ön izleme imkânı S24 serisinde sizi bekliyor.

6. Ses Kaydı Asistanı

Konuşmayı metne çeviren ve halk arasında ‘text to speech’ olarak anılan yapay zekâ araçlarının fonksiyonu bu asistanda bulunuyor. Çok sayıda konuşmacının yer aldığı oturumlarda dahi ses kayıtları pratik bir şekilde yazıya dökülebiliyor. Bu metinler istenilen dile çevrilebiliyor.

7. Circle to Search

Bu özelliği kullanan ilk telefon S24 olarak karşımıza çıkıyor. Sezgisel, dokunsal ve parmak hareketlerinize odaklanan aramalar yapma imkânı sunuyor.

Ana ekran tuşuna uzun süre basılı tutup istediğiniz herhangi bir nesneyi parmağınızla daire içine alarak bu nesne ile ilgili yeni aramalar paylaşabiliyorsunuz.

Örneğin, sosyal medyada izlediğiniz bir videoda arka planda yer alan beğendiğiniz herhangi bir nesne veya mekânı bu içerikten ayrılmadan daire içine alıp internette aratabiliyor, gerekli bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

8. ProVisual Engine

Görüntü çekimi ve paylaşımına odaklanan bir yapay zekâ özelliği olarak ProVisual Engine tanıtılıyor. İlk olarak görüntü yakalama tekniklerini dönüştürüyor. Ardından otomatik çekim ayarları sunuyor ve çektiğiniz görseli paylaşıma hazır hale getirmede destek oluyor.

9. Quad Tele System

50 MP’lik sensör içeren ve 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olan lens sistemi, Adaptif Piksel Sensörü ile 10x’e kadar aynı kalitede zoom yapma imkânı sunuyor. Dijital yakınlaştırma desteği ile 100x zomda bile aynı netlikte görsellere sahip olma şansınız oluyor.

10. Space Zoom

Cihazda bulunan gelişmiş Nightography özelliği sayesinde Space Zoom ile çektiğiniz fotoğraf ve videolara ne kadar zoom yaparsanız yapın görüntü kalitesinde bozulma olmuyor.

11. Galaxy AI Düzenleme Önerisi

Yaptığınız fotoğraf çekimlerine yapay zekâ desteği ile yeni düzenlemeler yapmanızı öneren bir asistan olarak düşünebilirsiniz. Fotoğraflarınıza uygun en ince ayarları sizin için tasarlayıp önünüze sunuyor.

12. Yaratıcı Düzenleme

Bir önceki özellik ile benzer şekilde çalışan ve yine fotoğrafların iyileştirilmesi konusunda hizmet veren bu özellik görsellerin arka planlarına AI destekli çeşitli eklemeler yapabiliyor.

Yamuk çekilen fotoğraflar bu özellik sayesinde tamamlanarak düz ve simetrik bir görünüme kavuşturulabiliyor.

13. Anlık Ağır Çekim Özelliği

Cihazın kamera kullanımına ilişkin sunduğu yapay zekâ özelliklerinden birisi de anlık ağır çekim özelliği. Normalde çok hareketli anların çekiminde sahneler birbirine karışıyor ve akıcılık bozuluyor.

Bu özellik anlık ağır çekim yaparak daha detaylı sahneler oluşturup bu sahneleri gereken yerlere ekleyerek videonuzu daha akıcı bir hale getirebiliyor.