Samsung'dan Tamindir Takipçilerine Özel %50 İndirim Sunan Kod!

Tüketici memnuniyetini ilk sırada tutan teknoloji devi Samsung, Tamindir takipçilerine özel indirim kodu sunuyor. Bu kodu kullanarak Samsung Galaxy S24 FE modelini daha uygun fiyata satın alabilirsiniz.

Galaxy S24 FE Satın Almak İsteyenler Bu Fırsatı Kaçırmasın

Tamindir takipçilerine özel olarak sunulan S24FEA50 kodu sayesinde Galaxy S24 FE modeli için %50 indirim elde edebilirsiniz. Bu kod 5’er kez kullanılabiliyor. Yani bu özel fırsattan 5 takipçimiz yararlanabilecek.

Güçlü donanıma sahip telefonu çok daha ucuza satın alma fırsatı sunan indirimli kod 30 Kasım 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

İndirim Kodu Nasıl Kullanılır?

Tamindir takipçilerine özel fırsattan yararlanmak için öncelikle Samsung Galaxy S24 FE sayfasını ziyaret edin.

Galaxy S24 FE’yi sepete ekleyin ve devam edin.

Açılan sayfadaki "Kupon kodunu girin" seçeneğine tıklayın.

Kodu girin ve ön siparişi tamamlayın.

Bu içerik Samsung iş birliği ile hazırlanmıştır.