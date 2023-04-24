Samsung'dan Yapay Zeka Destekli Fotoğraf Düzenleme Uygulaması: Nasıl İndirilir?

Samsung, Temmuz ayında yapay zekâ destekli fotoğraf düzenleme uygulamasını kullanıma sunmuştu. Galaxy Enhance-X uygulaması çok sınırlı sayıda Galaxy cihazıyla uyumluydu ancak uygulamanın yeni sürümü Galaxy S23 serisinin içindeki güçlü işlemcilerden yararlanmak için özel olarak tasarlanmış durumda.

Bugün erken saatlerde yayınlanan Samsung Galaxy Enhance-X v1.0.55 beta, yalnızca şirketin en yeni Galaxy S23 amiral gemisini destekliyor çünkü yapay zekâ aracılığıyla görüntü işleme karmaşık bir işleme yeteneği gerektiriyor.

Ancak Samsung, Galaxy S22 kullanıcılarının çok yakında fotoğraf editörünün yeni sürümüne erişebileceklerini doğruladı. Ayrıca Güney Koreli telefon üreticisi, Galaxy Enhance-X uygulamasının bazı Galaxy A serisi cihazlar tarafından destekleneceğini ancak bu amiral gemisi olmayan telefonlar için tüm özelliklerin mevcut olmayabileceğini açıkladı.

Galaxy Enhance-X Uygulaması ile Yapılabilecek Düzenlemeler Neler?

Şu anda S23 serisi için Galaxy Enhance-X uygulaması, fotoğraf yeniden düzenleme ve görüntü geliştirme gibi işlevleri destekliyor. Samsung'un en yeni amiral gemilerinden birine sahipseniz Magic, HDR, Brightness, Focus Improvement, Lens Distortion Correction, Upscale (4x çözünürlük iyileştirme) ve Sharpen gibi özellikleri kullanabileceksiniz. Ayrıca portre modunda güzellik ve ışık efekti gibi çeşitli geliştirme özelliklerini de uygulayabileceksiniz.

Galaxy Enhance-X uygulaması ile kullanıcılar resimlerini çeker çekmez düzenlemeye başlayabiliyor. Uygulamada bulunan işlevlerin çoğu tek bir dokunuşla uygulanabilir, bu nedenle fotoğrafçılık hakkında çok derinlemesine bilgi sahibi olmanız da gerekmiyor.

Galaxy Enhance-X Uygulaması Nasıl İndirilir?

Galaxy Enhance-X uygulamasının en son sürümünü, Galaxy S23 serisi telefonlardan birine sahipseniz Galaxy Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.