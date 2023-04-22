Samsung Galaxy Tab S9+ Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Tab S9+ Geekbench puanları belli oldu. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından yakında piyasaya sürülmesi beklenen tablet modeli Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi? Cihazın test sonuçlarına ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Samsung Galaxy Tab S9+ Geekbench Puanları Paylaşıldı

En iyi tabletler arasında yerini alması beklenen Samsung Galaxy Tab S9+ isimli cihazın Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Teknoloji devi tarafından üretilen tablet modeli tekli çekirdek testinde 1974 puan, çoklu çekirdek testinde ise 5194 puan aldı.

Şirketin bu yıl içerisinde birden fazla Android tablet modeli tanıtması bekleniyor. Bunlar arasında Galaxy Tab S9+ da bulunuyor. Test sonuçlarına baktığımızda tabletin Android 13 işletim sistemi ile beraber geleceğini görüyoruz.

SM-X816B model numarasına sahip olan tablette Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin yer aldığı söyleniyor. İddiaya göre Tablet en az 256 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Bunun yanı sıra 512 GB depolama seçeneği de sunulabilir.

Tabletin OLED ekranının 1752 x 2800 piksel çözünürlük sunacağı öne sürülüyor. 285,4 x 185,4 x 5,64 mm boyutlarında olması beklenen cihazda 3,5 mm kulaklık girişinin yer almayacağı iddia ediliyor.

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