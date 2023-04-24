Samsung, Galaxy Watch 5 Serisine Gelen Yeni Sağlık Özelliklerini Duyurdu

Samsung, Galaxy Watch 5 serisi akıllı saatlerine cilt sıcaklığı ölçümü özelliğini eklediğini duyurdu. Bu özellik, regl döngüsü takibi için kullanılabilir ve doğru vücut sıcaklığı verisi sağlıyor. Yeni özellik, kullanıcıların Samsung Health uygulaması güncellemesiyle Kore, ABD ve 30 diğer Avrupa ülkesinde kullanmalarına izin veriliyor. Güncellemenin Türkiye'de de kullanılabilir hâle getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Samsung, Regl Döngüsü Takibi özelliğini Natural Cycles (cilt sıcaklığı takibi) desteğiyle birlikte geliştirdi. Bu özellik, sensör teknolojisi kullanarak ciltteki sıcaklık değişikliklerini takip ediyor ve doğru bazal vücut sıcaklığı verileri sağlıyor. Galaxy Watch 5 Serisi, kızılötesi teknolojisi kullanarak daha doğru ölçümler yapıyor. Bu sayede, kullanıcılar regl dönemlerini takip edebiliyorlar.

Regl Döngüsü Takibi ve Cilt Sıcaklığı Ölçümü Özellikleri Kullanıcılara Sunuldu

Regl Döngüsü Takibi özelliği, kullanıcıların Regl Döngüsü Takibi altındaki grafik üzerinde regl dönemlerini, tahmini ovülasyon dönemlerini ve fertilite tablolarını görüntülemelerine olanak tanıyor. Toplanan veriler şifreleniyor ve kullanıcıların cihazında güvenli bir şekilde saklanıyor. Bu sayede kullanıcılar kendi verileri üzerinde daha fazla denetime sahip oluyor.

Bu yeni özellik, Samsung Health uygulamasında birçok semptomun değerlendirilmesiyle, dinlenme günü tavsiyesi veya pelvik bölgedeki ağrılar için hafif egzersizler gibi ilgili bilgileri ve ipuçlarını veriyor. Ayrıca regl döneminde genel sağlığı iyileştirmeye yönelik rehberli esneme, stres azaltıcı veya uyku düzenleyici meditasyon seansları da sunuyor. Samsung Electronics Mobil Deneyim Bölümü Dijital Sağlık Ekibi Başkanı Hon Pak, bu yeni özellik için "Kullanıcılara daha fazla yol gösteren derinlemesine ve ayrıntılı sağlık verileri sunuyoruz." dedi.