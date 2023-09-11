Samsung'dan Yeni Gelişmeler: Galaxy S24 Lansmanı Erkene Çekiliyor! Galaxy Ring mi Geliyor?

Samsung, Galaxy S23 serisini bu yılın Şubat ayında piyasaya sürmüştü ancak Galaxy S24 serisi yeni iddialara göre beklenen daha da erken çıkabilir ve dikkatleri telefonlardan uzaklaştırabilecek yepyeni bir ürünü beraberinde getirebilir.

Ice Universe adlı duyumcuya göre Galaxy S24 serisi önümüzdeki yılın Ocak ayında piyasaya sürülecek.

Galaxy Ring, Etkinliğin Ana Yıldızı Olabilir

Sızıntı yapan kişi ayrıca Samsung'un amiral gemileriyle birlikte söylentilere konu olan ve merakla beklenen Galaxy Ring'i de piyasaya süreceğini ve bunun lansman etkinliğinin "ana yıldızı" olacağını iddia ediyor.

Galaxy Ring ile ilgili ortalıkta bir süredir söylentiler dolaşıyor. Varlığına dair kanıtlar patentlerin yanı sıra ticari marka başvurularıyla da ortaya çıktı ve pek çok sızıntı Galaxy Ring'in geliştirme sürecinin "ileri aşamalarında" olduğu öne sürüldü.

Tabii başka kaynaklara göre Samsung'un Galaxy S24 lansman etkinliğinde Galaxy Ring'i yalnızca göstermesi ve tüm yasal onayları tamamlandığında daha sonraki bir tarihte piyasaya sürmesi mümkün.

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