Samsung Galaxy S24 Ultra'nın Tasarımı Sızdırıldı!

Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S24 Ultra modelinin tasarımı ortaya çıktı. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon nasıl bir görünüme sahip olacak?

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşması beklenen Samsung Galaxy S24 serisi ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Galaxy S24 Ultra modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel sızdırıldı.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ice Universe tarafından paylaşılan render görüntüsü, Samsung Galaxy S24 Ultra modelinin nasıl görünme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Render görüntüsüne baktığımızda telefonda kavisli yerine düz ekran tercih edilebileceğini görüyoruz.

Görsele göre ekranın ortasında bir adet kamera yer alacak. S Pen desteği ile birlikte gelecek cihazın sağ tarafında ise ses ve güç butonları konumlanacak. Resmî bir açıklama olmadığından dolayı render görüntüsündeki tasarımın zaman içerisinde değişebileceğini belirtmek gerekiyor.

Söz konusu nedenden ötürü telefon farklı bir tasarım ile gelebilir. Akıllı telefonun hangi renk seçenekleri sunacağı da henüz bilinmiyor. Samsung Galaxy S23 Ultra modeli dört farklı renk seçeneği ile birlikte sunulmuştu.

Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modelinin tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.