Bakanlık'tan Şeyma Subaşı'na Büyük Para Cezası: Ne Kadar Ödeyecek?

Ticaret Bakanlığı, Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabı üzerinden mücevher ve tekstil dahil olmak üzere birçok markanın reklamını yaptığını fakat bunların "reklam" olduğunu belirtmediğini tespit etti. Bakanlık, bunun üzerine yüz binlerce liralık para cezası verdi.

Şeyma Subaşı Ne Kadar Para Cezası Ödeyecek?

Sabah'taki habere göre Bakanlık, Şeyma Subaşı'nın sosyal medya üzerinden gizli reklam yaptığını tespit etti. Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda Subaşı'nın farklı tarihlerde beş farklı markanın reklamını yaptığını ancak bunu gizlediği öğrenildi.

Yapılan paylaşımlarda "reklam" ibaresi kullanılmadı. Bu nedenle Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle para cezası verildi. Subaşı, 550 bin 59 TL para cezası ödeyecek.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı temizlik videoları ile tanınan Cem Özkök de geçtiğimiz günlerde para cezası almıştı. Özkök, kendi şirketine ait ürünün tanıtımını yaparken "reklam" etiketi kullanmaması nedeniyle 500 bin TL vergi cezası ödemişti.