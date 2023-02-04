Sıcak Kafa 2. Sezon Çıkacak mı? Şevket Çoruh Açıkladı!

Sıcak Kafa 2. sezon yayımlanacak mı sorusunun cevabı, popüler Netflix dizisinin ilk sezonunu beğenen izleyiciler tarafından çok merak ediliyordu. Netflix tarafından alınan kararla birlikte söz konusu dizinin yeni sezonunun gelip gelmeyeceği belli oldu.

Sıcak Kafa 2. Sezon Gelecek mi?

İlk sezonu 2022 yılının aralık ayında Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanan Sıcak Kafa, çoğu izleyici tarafından oldukça beğenilmişti. İlk sezonu izleyen kişiler, ikinci sezonun ne zaman çıkacağını merak ediyordu.

Dizinin başrol oyuncu kadrosunda yer alan Şevket Çoruh, resmi Twitter hesabı üzerinden dizinin ikinci sezonu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Çoruh, konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Çok abuk bir ayrılık oldu. Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım. Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton."

Bu açıklamanın ardından bir Twitter kullanıcısı, "2. sezon yok mu yani" şeklinde bir soru sordu. Çoruh, bu soruya "Yok" yanıtını verdi. Böylelikle Sıcak Kafa, Netflix'in ilk sezonda bitirdiği diziler arasındaki yerini aldı.

Çok abuk bir ayrılık oldu. Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım.Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton. #sıcakkafa #Netflix — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) February 3, 2023

Sıcak Kafa Oyuncuları

Osman Sonant

Şevket Çoruh

Hazal Subaşı

Kubilay Tunçer

Arda Aranat

Furkan Kalabalık

Jordan Reynolds

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