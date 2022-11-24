Netflix'in Aralık Ayı İçerikleri Belli Oldu

Netflix, 2022 yılının başından bu yana abone kayıplarıyla uğraşıyor, öyle ki şirket geride kalan dönemde yaklaşık 1 milyon abone daha kaybettiğini açıklamıştı. Bu bağlamda reklamlı aboneliği de sistemine adapte etmek isteyen Netflix, kullanıcıları platformuna çekecek yolları aramaya devam ediyor.

En son yaptığı işten çıkarmalarla maliyetlerinin bir kısmından kurtulan şirket, geçmişteki gibi daha sık içerik üretmeyi de amaçlıyor.

Özellikle Disney Plus'ın da ülkemize girmesiyle birlikte kullanıcıların alternatifinin artması Netflix Türkiye'nin de işi daha sıkı tutmak ve abonelerini tutmayı başarmak adına ekstra çaba sarfedeceği anlamına geliyor. Bu doğrultuda kullanıcılar Netflix'in yeni içeriklerini merak ediyor ve Netflix bugün, önümüzdeki Aralık ayında sunacağı içeriklerin listesini yayınladı.

Netflix Aralık 2022 İçerikleri

1 Aralık

Rick and Morty (6. Sezon)

Kendi zamanlarını aile hayatı ve boyutlar arası yolculuk arasında bölüştürmüş alkolik bilim insanı Rick ve onun torunu Morty'nin maceralarını anlatan dizinin 6. sezonu Aralık ayında izleyicilerle buluşuyor.

2 Aralık

Ateşböceği Yolu (2. Sezon 1. Kısım)

İki sıkı dost olan Tully ve Kate birbirlerine hem iyi hem de kötü zamanlarda destek olur. Gençliklerinde kurulan bağ 40'lı yaşlarında da sağlamlığını korumaya devam eder.

Sıcak Kafa

İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir.

6 Aralık

Patron Bebek: Noel Sürprizi

Yanlışlıkla Noel Baba'nın elflerinden biriyle yer değiştiren Patron Bebek Kuzey Kutbu'nda mahsur kalınca Noel Gecesi karmakarışık bir hâl alır.

9 Aralık

Guillermo del Toro sunar: Pinokyo

Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro, stop motion tekniğiyle hayata geçirilen bu müzikalde canlanan tahta bir kukla hakkındaki klasik masalı baştan yaratıyor.

15 Aralık

Sonic Prime

Dr. Eggman'e karşı verilen savaşta bir patlama olur ve evren parçalanır. Sonic, hızla paralel boyutlardan geçerek arkadaşlarını bulur ve dünyayı kurtarmak için harekete geçer.

16 Aralık

Bardo, Bir Avuç Doğrunun Yalan Yanlış Güncesi

Meşhur bir gazeteci ve belgesel yapımcısı, masal gibi bir içsel yolculuğa çıkarak geçmişi, bugünü ve kimliği ile hesaplaşır.

Özel Ders

Azra, özel ders adı altında gençlere yaşam ve ilişki koçluğu yapmaktadır. Ama yakışıklı yeni komşusu bildiği doğruları unutmasına neden olur. Ne de olsa terzi kendi söküğünü dikemez.

21 Aralık

Emily in Paris (3. Sezon)

Şikagolu pazarlama yöneticisi Emily Cooper, Paris'te hayallerindeki pozisyonu kapmasının ardından iş, arkadaşlık ve aşkla uğraşırken macera dolu yeni yaşamını kucaklar.

22 Aralık

Alice in Borderland (2. Sezon)

Amaçsız bir bilgisayar oyuncusu ve iki arkadaşı kendilerini paralel evrendeki Tokyo'da bulur. Burada hayatta kalmak için bir dizi acımasız oyuna katılmaları gerekir.

23 Aralık

Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven

Dünyaca ünlü dedektif Benoit Blanc, bir milyarder ve onun sıra dışı tiplerden oluşan arkadaş grubunun dâhil olduğu bir gizemi aydınlığa kavuşturmak üzere Yunanistan'a gider.

25 Aralık

Matilda Müzikali

Keskin bir zekâya ve renkli bir hayal gücüne sahip olağanüstü bir kız olan Matilda, kaderini mucizevi bir şekilde değiştirmek için cesaret dolu bir serüvene atılır.

The Witcher: Blood Origin

"The Witcher"da yaşananlardan bin yılı aşkın bir süre önce, bir elf dünyasında yaşayan yedi dışlanmış karakter, güçlü bir imparatorluğa karşı güçlerini birleştirir.

26 Aralık

Treason

Rus bir casusla yeniden bir araya geldikten sonra tüm hayatını sorgulamak zorunda kalan bir MI6 yöneticisinin gelecek vadeden kariyeri aniden düşüşe geçer.

29 Aralık

Rise of Empires: Ottoman (2. Sezon)

Osmanlı tahtına oturan II. Mehmet, Bizans imparatoru XI. Konstantin'e açık bir mesaj gönderir. Cenevizli paralı askerler sahneye çıkar.

30 Aralık

Beyaz Gürültü

Aynı anda hem komik hem de ürkütücü olan Don DeLillo'nun beyaz gürültüsü, çağdaş bir Amerikan ailesinin aşk, ölüm ve belirsiz bir durumda mutluluk olasılığı gibi daha büyük felsefi meselelerle boğuşurken günlük yaşamın sıradan çatışmalarıyla başa çıkma girişimini dramatize ediyor.