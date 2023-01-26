Netflix’in Tek Sezonda Bitirdiği Diziler

Netflix, popüler dizileri arasında yer alan 1899’u iptal ederek eleştirilerin odağı haline geldi. Platform abonelerinin karşısına her hafta yeni dizi ve filmlerle çıkıyor. Fakat bazı yapımlarını da aniden yayından kaldırmasıyla dikkat çekiyor. Platform 1899 gibi pek çok dizisini yayından kaldırdı ama neden? Yayından kaldırılan dizileri ve nedenlerini sizlerle paylaştık!

İlk Sezon Sonrası Netflix Tarafından Bitirilen Diziler

Blockbuster: Kasım 2022 - Aralık 2022

Kasım 2022 - Aralık 2022 Inside Job: Ekim 2021 - Ocak 2023

Resident Evil: Biohazard: Temmuz 2022 - Ağustos 2022

The Midnight Club: Ekim 2022 - Aralık 2022

Ekim 2022 - Aralık 2022 First Kill: Haziran 2022 - Ağustos 2022

Haziran 2022 - Ağustos 2022 The Bastard Son & The Devil Himself: Ekim 2022 - Aralık 2022

Ekim 2022 - Aralık 2022 The Imperfects: Eylül 2022 - Aralık 2022

Eylül 2022 - Aralık 2022 Cooking With Paris: Ağustos 2021 - Ocak 2022

Partner Track: Ağustos 2022 - Kasım 2022

Ağustos 2022 - Kasım 2022 Archive 81: Ocak 2022 - Mart 2022

Ocak 2022 - Mart 2022 Messiah: Ocak 2020 - Mart 2020

Pretty Smart: Ekim 2021 - Nisan 2022

Ekim 2021 - Nisan 2022 Dash & Lily: Kasım 2020 - Ekim 2021

Kasım 2020 - Ekim 2021 Julie and the Phantoms: Eylül 2020 - Aralık 2021

Eylül 2020 - Aralık 2021 BlackAF: Nisan 2020 - Haziran 2021

Nisan 2020 - Haziran 2021 Girl Boss: Nisan 2017 - Haziran 2017

Country Comfort: Mart 2021 - Temmuz 2021

Mart 2021 - Temmuz 2021 Cowboy Bebop: Kasım 2021 - Aralık 2021

Kasım 2021 - Aralık 2021 Tiny Pretty Things: Aralık 2020 - Kasım 2021

Aralık 2020 - Kasım 2021 The Get Down: Ağustos 2016 - Mayıs 2017

Ağustos 2016 - Mayıs 2017 The Good Cop: Eylül 20218 - Kasım 2018

Eylül 20218 - Kasım 2018 Disjointed: Ağustos 2017 - Şubat

Ağustos 2017 - Şubat The Society: Mayıs 2019 - Ağustos 2020

Yukarıda iptal edilen dizilerden sadece birkaçını örnek verdik. Netflix, çok sayıda dizisini ilk sezon sonrası iptal etti.

Netflix’in Dizileri İlk Sezondan İptal Etmesinin Nedeni Nedir?

Netflix, en son gizemli senaryosuyla dikkat çeken 1899’u iptal etti. Platform son dönemde 1899, First Kill gibi izleyici kitlesi olan dizileri de iptal etmeye başladı. Netflix, bir diziyi iptal ederken izlenme oranlarını ön planda tutuyor. İzlenme oranı düşük olan tüm dizileri ikinci sezonda yayından kaldırıyor.

Forbes’in belirttiğine göre 1899 dizisinin tamamlanma oranı %32’ydi bundan dolayı yayından kaldırıldı. Dizilerin kaldırılmasında diğer önemli faktörse bütçe diyebiliriz. Tamamlanma oranıyla bütçe dizilerin diğer sezona devam edip etmeyeceğini belirleyen önemli unsurlar oluyor.

Maliyeti az olan diziler yayından daha çabuk kaldırılırken çok yüksek paralar harcanan dizilerse belirli zamana kadar tolere edilebiliyor. Tamamlama oranları; devam edilmesine ya da bitirilmesine karar verilen dizilerle ilgili önemli kriter diyebiliriz. Eğer bir dizi çok izlendiği halde bitiriliyorsa tamamlama oranının büyük etkisi olduğu söylenebilir.

Netflix’in ilk sezonda bitirdiği dizilere dair liste oluşturduk. Bu yazımızdan sonra dilerseniz En Sevilen Netflix Mini Dizileri yazımıza göz atabilirsiniz.