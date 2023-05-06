Bakanlıktan Sıfır Araç Satışına Yeni Düzenleme!

Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışı hakkında yeni düzenleme yaptı. Peki, Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ve araç satışlarını ilgilendiren yeni düzenleme ne içeriyor? Yaşanan gelişmeye dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Sıfır Araç Satışı Hakkında Yeni Düzenleme Yapıldı

NTV'deki habere göre Bakanlık, sıfır araç satışları ile ilgili bir süredir yaşanan sorunlara ilişkin önemli bir adım attı. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle beraber araç satışından kaçınan, taşıtın üretici fiyatları ya da distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ücret talep eden, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlayan ya da takas fiyatını piyasa fiyatının altında belirleyen şirketlerin yetki belgeleri iptal edilecek.

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