Sıfır Araba Kıtlığı Bitiyor mu: Ne Zaman Sona Ereceği Açıklandı!

Henüz yılın ilk yarısındayken sıfır araba kıtlığı ve bunun nedenleri üzerinde durulmaya sektörde başlandı. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu da bu duruma yönelik açıklamalarda bulundu. Sıfır araç kıtlığı nedenleri ve bu sorunların ne zaman geçeceğine yönelik yakın tarihler verdi.

2023'ün İkinci Yarısı İşaret Edildi

Gülin Reyhanoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre sıfır araç tedariğinde sorun olmasının temel nedeni lojistik sektöründeki aksamalar olarak görülüyor. 2022'nin son 3.5 ayında problem yaşamaya başladıklarının altını çizen Reyhanoğlu, bu duruma rağmen 2022 Ocak ve Şubat ayında %87'den fazla otomobil getirebildiklerini açıklıyor.

Araç bulma sorununun hala devam ediyor olmasının nedeni olarak da taleplerin ötelenmiş olması gösteriliyor. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Reyhanoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle ham maddedeki, çipteki ve üretimdeki eksiklikler, şimdi de lojistiğin getirdiği birtakım eksiklikler var. Hem perakende tarafta hem de filo tarafında ötelenmiş bir talep var. Aslında araç geliyor. Geçtiğimiz yıla göre de ocak-şubat döneminde yüzde 87 oranında daha fazla araç getirdik ama yine de yeterli değil. Yeterli olmamasının sebebi ötelenmiş, birikmiş bir talep olmasıdır."

Araç bulma konusundaki sorunun da tahminen 2023'ün ikinci yarısında daha az olacağını vurguladı.

"Her çeyrekte tedarik sıkıntısının daha da azalacağını, 2023’ün ikinci yarısında daha rahat bir ortama kavuşacağımızı öngörüyoruz."