Silent Hill 2'nin Tüyleri Diken Diken Eden Fragmanı Yayınlandı ve Çıkış Tarihi Açıklandı

Eğer korku oyunlarına ilginiz varsa muhtemelen Silent Hill serisini duymuşsunuzdur. 1999 ve 2012 arasında sekiz farklı oyunla karşımıza çıkan Silent Hill, her ne kadar günümüzde eskisi kadar popüler olmasa da tüm zamanların en popüler korku serilerinden biri.

Ancak bu popülaritesine rağmen son oyunların ticari anlamda beklentiyi karşılamaması ve Geliştirici Hideo Kojima ile Konami arasındaki problemler serinin devam etmesinin önüne geçti. Neyse ki bekleyiş kısmen de olsa sona erdi. Sony'nin düzenlediği State of Play etkinliğinde Silent Hill 2 Remake fragmanı yayınlandı ve çıkış tarihi açıklandı.

Silent Hill 2 Remake Ne Zaman Çıkacak?

Sony'nin 31 Mayıs'ta gerçekleştirdiği State of Play, oyun dünyası için heyecan verici duyurulara ev sahipliği yaptı. İlk olarak merakla beklenen God of War: Ragnarök PC çıkış duyurusunu gerçekleştiren şirket, daha sonra korku oyunu tutkunlarının yıllardır arzuladığı Silent Hill 2 Remake fragmanı ile birlikte çıkış tarihini paylaştı.

İlk olarak bilmeyenler için belirtmekte fayda var ki bu tam anlamıyla yeni bir oyun değil. 2001 yılında çıkan Silent Hill 2'yi temel alan yapım, onun modern oyun dinamikleri ile buluşturulmuş bir hali. Bu nedenle hikayesi de oldukça benzer olacak.

Tıpkı orijinal oyunda da olduğu gibi Silent Hill 2 Remake, James Sunderland'in ölmüş karısı Mary'den bir mektup alarak ve onu aramak için Silent Hill'e gelmesini ve sonrasında yaşanan olayları konu olacak. Oyun, 8 Ekim 2024'te PS5'e özel olarak çıkacak. Ancak ilerleyen zamanlarda PC'ye de gelmesi bekleniyor.

Silent Hill 2'nin ön sipariş fiyatı ise 1.749,00 TL olarak belirlendi. Her ne kadar ilk bakışta bu biraz pahalı görünse de yurt dışı fiyatının 69.99$ olduğunu ve bunun yaklaşık 2 bin 250 TL yaptığını hatırlatmakta fayda var. Bu da PlayStation cephesinin hala fiyatlar konusunda bazı avantajlar sunduğunu gösteriyor.