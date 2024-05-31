PlayStation Oyuncularının Gözü Yaşlı: God of War: Ragnarök PC'ye Geliyor, Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Bir zamanlar geliştirdiği oyunları sadece konsola özel tutarak PlayStation'ın bir cazibe merkezi haline getiren Sony, bir süre önce bu stratejisinden vazgeçti. Şirket, günümüzde biraz gecikmeli de olsa yavaş yavaş tüm oyunlarını PC'ye de eklemeye başladı. Bu doğrultuda PC için duyurulan son oyun ise God of War: Ragnarök oldu.

31 Mayıs tarihinde düzenlenen Sony State of Play etkinliğinde yeni duyurularını gerçekleştiren Sony, PlayStation için duyurulan yeni oyunların yanı sıra God of War: Ragnarök için PC çıkış tarihini açıkladı. İşte ayrıntılar...

God of War: Ragnarök Ne Zaman PC'ye Çıkacak?

Bir süredir yeni duyurularını E3 gibi etkinlikler yerine State of Play etkinliklerinde duyuruna Sony, yine bombayı patlattı. Kasım 2022'de PlayStation 4 ve 5 için çıkış yapan God of War: Ragnarök'ün PC'ye geleceği açıklandı. Buna göre Kratos ve Atreus'un maceralarını anlatan oyun 19 Eylül 2024'te PC platformuna gelecek.

Bu da yaklaşık iki yıl süren "özel oyun" statüsünün artık kalkacağı anlamına geliyor. Elbette konsolun performans kısıtlaması olmadığı için bu versiyon daha yüksek çözünürlük ve FPS sınırının olmaması gibi avantajlarla gelecek.

Ne yazık ki henüz God of War: Ragnarök için Steam ya da Epic Games sayfası açılmadı. Bu nedenle fiyatı ve sistem gereksinimleri gibi detaylar henüz belirsizliğini koruyor. Ancak çıkış tarihi olan 19 Eylül'e pek de uzak olmadığımızı düşünürsek yakın zamanda öğreneceğimizi söylemek mümkün.

Serinin bir önceki oyunu 2018'de yine PlayStation'a özeli olarak çıkmış ve değişen oynanış mekanikleri, hikayesi ve atmosferi ile "Yılın Oyunu" olmaya hak kazanmıştı. Daha sonra ise Ocak 2022'de PC için çıkış yaptı.

Elbette ki bu durum bazı konsol oyuncularını kızdırsa da daha geniş bir erişilebilirlik sağladığı için çoğu kişinin memnun olduğunu söylemek mümkün. Ne yazık ki güncel platformlar arasında PlayStation özel oyunlarına erişemeyen tek platform Xbox kaldı.