iPhone 15 Pro Max'le İlgili Yeni Gelişme: Şimdiye Kadarki En İnce iPhone Geliyor!

Apple, standart modellerin satışlarını arttırmak için çalışırken iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta ileriye dönük bir sürü değişiklik yapacak. Standart modeller en yeni tasarımla donatılırken, Apple iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in seride öne çıkmasını sağlayacak. Bunu başarmak için şirket, yalnızca 'Pro' modellerine ayrılacak bazı özel değişiklikler sunmayı planlıyor.

Bir sızıntı, iPhone 15 Pro Max kapak camının görüntüsünü paylaşarak daha ince çerçeveleri vurgulamayı ve Apple'ın onu 'süper amiral gemisi' olarak adlandırmayı amaçladığını gösteriyor.

Apple'ın iPhone 15 Pro Serisi Planları

Daha önce iPhone 15 Pro modellerinin katı hâl düğmeleri ve telefonunun sessize aldığımız tuşun yerini alacak bir Eylem Tuşu ile geleceği bildirilmişti. Son söylentiler, Apple'ın bu yıl artık katı hâl çözümünü düşünmediğini ve kapasitif düğmelerin gelecek yılın 'Pro' iPhone'ları için ayrılacağını gösteriyor. Bunun yerine bu yıl, iPhone 15 Pro Max'in daha ince çerçevelere sahip olacağı ve bunun da cihaza yeni bir görünüm ve his kazandıracağı söyleniyor.

Son gelen haberlere göre Ice Universe adlı sızıntı kaynağı Twitter'da bir iPhone 15 Pro Max modelinin kapak camının görüntüsünü paylaştı. Görüntüde çerçevelerin oldukça küçültüldüğü görülebiliyor. iPhone 15 Pro Max'i 'süper amiral gemisi' olarak adlandıran Universe, cihazın bir akıllı telefondaki en ince çerçevelerden birine sahip olabileceğini vurguluyor. ShrimpApplePro adlı bir başka sızıntı ise iPhone 15 Pro Max'in çerçevelerinin mevcut amiral gemilerine kıyasla hafif kavisli olacağını belirtti.

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