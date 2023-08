ChatGPT'nin Şirketlere Özel Sürümü Çıkıyor: ChatGPT Enterprise!

OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu ChatGPT, geçtiğimiz aylarda Android cihazlar için de kullanıma sunulmuştu. Artık telefonlardan da kullanılabiliyor olması sistemin çok yoğun bir ilgiyle karşılaşmasına sebep olmuştu.

Öğrenciler, iş insanları, araştırmacılar ve daha birçok insan ChatGPT'yi kullanarak işlerini daha hızlı halletmeye başladı. Böylece yapay zekâ insanların hayatlarını kolaylaştırarak teknoloji dünyasına çok hızlı bir giriş yaptı.

Tüm bunları göz önünde bulunduran OpenAI, ChatGPT'nin artık iş dünyasında da bulunması gerektiğine karar verdi.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre ChatGPT Enterprise sayesinde şirketler sektörlerine göre yapay zekâdan özel olarak faydalanabilecek. Ayrıca açıklamada yapay zekânın çalışma hayatının her alanına yardımcı olabileceğine de vurgu yapıldı.

Introducing ChatGPT Enterprise: enterprise-grade security, unlimited high-speed GPT-4 access, extended context windows, and much more. We’ll be onboarding as many enterprises as possible over the next few weeks. Learn more: https://t.co/lU3ErLtBmT pic.twitter.com/lhixa4IXlc