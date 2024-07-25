Şok'ta Çift Kollu PS5 Slim ve iPhone 13 Satılacak: Bu Fiyata Kaçmaz!

Şok, yeni nesil oyun konsolu ve iOS telefon satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Şok'ta bu hafta sonu uygun fiyata çift kollu PlayStation 5 Slim ve iPhone 13 satılacak.

Şok'ta PlayStation 5 Slim ve iPhone 13 Ne Kadar Fiyata Satılacak?

PlayStation 5 Slim konsolu 24 bin 999 TL, iPhone 13 modeli ise 36 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılacak. Yeni nesil oyun konsolu ve iPhone 13 modelinin satışları 27-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Şok'ta satılacak olan PS5 Slim'in CD'li sürümü 2 adet DualSense ile beraber geliyor. 2 yıl garantili olan cihaz 1 TB depolama alanına sahip. Konsolun Türkiye geneli stok miktarı 165 adet ile sınırlı olacak.

Şok'ta satılacak iPhone 13 modeli 128 GB depolama alanına sahip. 2 yıl garanti sunan telefonun Türkiye geneli stok miktarı 425 adet ile sınırlı olacak.

Ayrıca uygun fiyatlı Android telefon Alcatel 1 2021 de satılacak. 1.799 TL fiyat etiketi belirlenen telefonun Türkiye geneli stok miktarı 115 adet ile sınırlı olacak.

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