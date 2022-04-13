A101, Şok ve Bim Aktüel: 11 - 17 Nisan Teknoloji Ürünleri

Yakın zamanda yeni bir teknolojik ürün satın almaya hazırlanıyorsanız, perakende mağazalar tarafından satışa sunulan aktüel ürünlere göz atmak isteyebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz bu içerikte A101, ŞOK ve BİM aktüel ürünleri ile karşınızdayız. Peki 11 Nisan - 17 Nisan haftasının öne çıkan teknolojik ürünleri neler?

A101 Aktüel Ürünler (11 - 17 Nisan)

NordMende NM58F351 58" UHD Android LED TV: 5.499,00 TL

5.499,00 TL LG UP77006LB 43" UDH Smart TV: 6.799,00 TL

6.799,00 TL Apple iPhone 13 256 GB: 18.599,00 TL

18.599,00 TL Apple iPhone 13 Pro 128 GB: 22.999,00 TL

22.999,00 TL Samsung Galaxy M12 64 GB: 2.849,00 TL

2.849,00 TL Oppo Reno 5 Lite 8 / 128 GB: 4.649,00 TL

4.649,00 TL Samsung Galaxy S20 FE 128 GB: 6.899,00 TL

6.899,00 TL Toshiba 58UA2063DT 58" UHD Android TV: 7.599,00 TL

7.599,00 TL Toshiba 43UL2063DT 43" UHD Smart TV: 5.299,00 TL

5.299,00 TL QCY T17 Bluetooth Kulaklık: 199,00 TL

199,00 TL ELİTLED Uzaktan Kumandalı LED Ampul: 37,95 TL

37,95 TL Lenovo Ideapad 3 15IGL05 Notebook: 3.799,00 TL

3.799,00 TL Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022: 2.199,00 TL

2.199,00 TL Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge: 849,00 TL

849,00 TL Piranha IP Kamera: 299,00 TL

299,00 TL Piranha Akım Korumalı Tekli Priz: 79,95 TL

79,95 TL Piranha Akım Korumalı Uzatma Kablosu: 99,95 TL

A101 Ürün Kataloğu

A101 aktüel bu hafta dikkat çekici ürünlerle öne çıktı. Bu kapsamda Apple iPhone 13 256 GB 18.599,00 TL, Apple iPhone 13 Pro 128 GB 22.999,00 TL, Samsung Galaxy M12 64 GB 2.849,00 TL, Oppo Reno 5 Lite 8 / 128 GB 4.649,00 TL ve Samsung Galaxy S20 FE 128 GB 6.899,00 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor.

Yakın zamanda yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız, A101 tarafından sunulan bu fiyatların piyasanın önemli ölçüde altında kaldığını hatırlatmak isteriz. Tabii ki stokların sınırlı miktarda olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Ayrıca NordMende NM58F351 58" UHD Android LED TV 5.499,00 TL fiyat etiketi ile tüketicilerle buluşurken, LG UP77006LB 43" UDH Smart TV 6.799,00 TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

14 Nisan tarihinde başlayacak olan kampanya ise yine yakın zamanda televizyon almak isteyen kişilere hitap ediyor. Toshiba 58UA2063DT 58" UHD Android TV 7.599,00 TL, Toshiba 43UL2063DT 43" UHD Smart TV 5.299,00 TL, Elton EL32DAL13 32" Smart TV ise 2.399,00 TL fiyat etiketine sahip.

14 Nisan haftasında QCY T17 Bluetooth Kulaklık 199,00 TL, Lenovo Ideapad 3 15IGL05 Notebook 3.799,00 TL, Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 ise 2.199,00 TL'den tüketicilerle buluşuyor.

ŞOK Aktüel Ürünler (11 - 17 Nisan)

Altus AL43 B 850 5B 43" UDH Smart LED TV: 4.199,00 TL

4.199,00 TL Neobot Nomo N2 Lite Akıllı Robot Süpürge: 4.699,00 TL

4.699,00 TL Exper PC Gaming Flex Xcellerator XC526A: 6.299,00 TL

6.299,00 TL Viewsonic Woodpad 10 Grafik Tablet: 499,00 TL

499,00 TL Altus AL 226 A+ 205 LT Derin Dondurucu: 4.399,00 TL

4.399,00 TL Yasomi 15 Hoparlörlü Katlanabilir Koşu Bandı 12 KM: 4.699,00 TL

4.699,00 TL Netatmo Akıllı Güvenlik Kamerası: 3.049,00 TL

3.049,00 TL Netatmo Kapı & Pencere Sensörü: 1.049,00 TL

1.049,00 TL Netatmo Termostat: 2.099,00 TL

2.099,00 TL Netatmo Akıllı Duman Alarmı: 999,00 TL

ŞOK Ürün Kataloğu

ŞOK aktüel bu hafta Altus AL43 B 850 5B 43" UDH Smart LED TV (4.199,00 TL), Neobot Nomo N2 Lite Akıllı Robot Süpürge (4.699,00 TL), Exper PC Gaming Flex Xcellerator XC526A (6.299,00 TL) ve Viewsonic Woodpad 10 Grafik Tablet (499,00 TL) ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Ayrıca akıllı ev kurulumunuzu tamamlamak için yeni aksesuarlara ihtiyacınız varsa Netatmo Akıllı Güvenlik Kamerası 3.049,00 TL, Netatmo Kapı & Pencere Sensörü 1.049,00 TL, Netatmo Termostat 2.099,00 TL ve Netatmo Akıllı Duman Alarmı 999,00 TL fiyat etiketleri ile sunuluyor.

BİM Aktüel Ürünler (11 - 17 Nisan)

DIJITSU DS 8500 58" UHD Android TV: 6.499,00 TL

6.499,00 TL WOON 43" Full HD Android TV: 3.999,00 TL

3.999,00 TL Fakir Sport Blender ve Sürahi: 349,99 TL

349,99 TL Fakir Termoslu Filtre Kahve Makinesi: 279,00 TL

279,00 TL Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi: 239,00 TL

BİM Ürün Kataloğu

BİM aktüel bu hafta DIJITSU DS 8500 58" UHD Android TV (6.499,00 TL), WOON 43" Full HD Android TV (3.999,00 TL), Fakir Sport Blender ve Sürahi (349,99 TL), Fakir Termoslu Filtre Kahve Makinesi (279,00 TL) ve Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi (239,00 TL) ile karşımıza çıktı.

15 Nisan 2022 Cuma günü itibarıyla başlayacak olan kampanyada sunulan ürünlerin sınırlı stoklara sahip olduklarını hatırlatmak isteriz.

Bu haftanın öne çıkan aktüel ürünlerine yakından göz attık. Peki siz haftanın teknolojik ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce öne çıkan güzel bir fırsat var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.