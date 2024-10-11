Şok'ta Uygun Fiyata Çift Kollu PlayStation 5 Slim Satılacak: Bu Fırsat Kaçmaz!

Şok, oyun konsolu satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Şok'ta bu hafta sonu uygun fiyata çift kollu PlayStation 5 Slim satılacak. Satışa sunulacak ürünler arasında konsolun yanı sıra akıllı saat, 3D yazıcı, projeksiyon cihazı da bulunuyor.

Şok'ta PlayStation 5 Slim Ne Kadar Fiyata Satılacak?

PlayStation 5 Slim konsolu 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılacak. Sony tarafından üretilen konsolun satışları 12-15 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Şok'ta satılacak olan PS5 Slim'in CD'li sürümü 2 adet DualSense ile beraber geliyor. 2 yıl garantili olan cihaz 1 TB depolama alanına sahip. Konsolun Türkiye geneli stok miktarı 17 adet ile sınırlı olacak.

Şok'ta satılacak Ürünler arasında 899 TL fiyata sahip Havit Watch M9046 akıllı saat, 1.299 TL fiyatlı Havit Watch M9030 Pro akıllı saat, 699 TL fiyata sahip Havit Pb5202 5.000mah Magsafe kablosuz powerbank de bulunuyor.

Bu hafta sonu ayrıca 9 bin 999 TL fiyata sahip Kokoni 3D Yazıcı EC2, 4 bin 299 TL fiyatlı Havit PJ209 Prime Sapphire projeksiyon cihazı, 2 bin 399 TL fiyatlı Havit PJ207 Prime Opal projeksiyon cihazı da satılacak.

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