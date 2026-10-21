En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Zirvede Futbol Oyunu Var

Steam'de satın alınan oyunlara dair yeni bir liste paylaşıldı. Bununla birlikte 13-20 Ekim 2026 tarihleri arasında Steam'de en çok satın alınan oyunlar belli oldu. EA Sports FC serisinin yeni oyunu, listenin ilk sırasında konumlandı. 2018 yılında piyasaya sürülen açık dünya türündeki Red Dead Redemption 2 ise ilk üçe girdi.

Türkiye'de Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Türkiye'de 13-20 Ekim 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin zirvesinde EA Sports FC 27 yer aldı. Bu oyunu Call of Duty: Modern Warfare 4 takip etti. Kaliteli grafiklere sahip oyun, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaşı konu alıyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda aksiyon dolu görevler bulunuyor. Oyun Kore'nin yanı sıra Paris, Mumbai ve New York'ta da geçiyor.

Üçüncü sırada Battlefield 6 bulunuyor. Oyunda Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Her sınıf kendine özgü silahlara ve ekipmanlara sahip. Serinin yeni oyunu yıkım efektleriyle de öne çıkıyor. Bu yıkım efektini siper oluşturmak ve düşmanın dikkatini dağıtmak gibi taktiksel hamleler için kullanabiliyoruz.

4A Games tarafından geliştirilen Metro 2039 dördüncü sırada konumlandı. Şu anda ön sipariş sürecinde olan oyun 4 Şubat 2027 tarihinde çıkacak. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunacak. Bu oyunu Wardogs takip etti. Türkçe arayüz desteğine sahip oyunda üç farklı takım mücadele ediyor. Çevrim içi odaklı oyunda tank ve helikopter dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanılabiliyor.

Listenin altıncı srıasında Mount & Blade II: Bannerlord yer aldı. TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen yapım RPG, strateji, aksiyon ve açık dünya türlerini bir araya getiriyor. Oyunun oyuncuyu baştan sona takip etmeye zorladığı klasik bir hikâye yapısı bulunmuyor. Bunun yerine oyuncuların kendi kararları doğrultusunda ilerleyebildiği sandbox odaklı bir yapı sunuluyor.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Call of Duty: Modern Warfare 4 Planet Zoo 2 EA Sports FC 27 Enshrouded Battlefield 6 Over the Hill Wardogs Castlevania: Belmont's Curse Star Wars Galactic Racer Phantom Blade Zero

Dünya genelinde 13-20 Ekim 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Call of Duty: Modern Warfare 4 bulunuyor. Listenin ikinci sırasında Planet Zoo 2, üçüncü sırada ise EA Sports FC 27 konumlandı. Bu oyunları Enshrouded, Battlefield 6 ve Over the Hill takip etti. Listede ayrıca Wardogs ve Castlevania: Belmont's Curse dahil olmak üzere pek çok oyun da bulunuyor.

Editörün Yorumu

Listede uzun yıllar önce piyasaya sürülen açık dünya türündeki Red Dead Redemption 2 ve hayatta kalma türündeki Dead by Daylight gibi oyunların da listede yer alması dikkatimi çekti. Bu durum, bazı oyunların yıllar geçmesine rağmen popülerliğini devam ettirmeyi başardığını gösteriyor. Listede ayrıca Call of Duty: Modern Warfare 4 ve EA Sports FC 27 gibi yeni oyunlar da bulunuyor.