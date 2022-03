En İyi Dedektiflik Temalı Oyunlar

En iyi dedektiflik oyunları neler sorusunu soruyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırladığımız listede birbirinden başarılı yapımlar yer alıyor. Beğendiğiniz yapımları satın aldıktan sonra indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Günümüzde çok sayıda dedektiflik temasına sahip video oyunu mevcut. Bu sebepten ötürü kararsız kalmış olabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız listedeki yapımlar, yaşadığınız kararsızlığın sonlandırılmasına yardımcı olabilir.

En İyi Dedektiflik Oyunları Neler?

L.A. Noire

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

The Wolf Among Us

The Vanishing of Ethan Carter

Frog Detective 2

Return of the Obra Dinn

Disco Elysium

The Darkside Detective

Blacksad: Under the Skin

What Remains of Edith Finch

Yukarıda dedektiflik temasına sahip olan yapımlar yer alıyor. Bu yapımlara ilişkin ayrıntılara aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. L.A. Noire

Team Bondi tarafından geliştirilen L.A. Noire, 8 Kasım 2011 tarihinde piyasaya sürüldü. Los Angeles Police Department’ta (LAPD) görevli dedektif Cole Phelps’i kontrol ederek şehirde işlenen gizemli cinayetleri çözmeye çalışıyorsunuz.

Kaliteli grafiklere sahip olan yapımda karakterlerin mimikleri ve yüz hareketlerindeki her detayı gösteren Motion Scan isimli animasyon teknolojisi bulunuyor. Bu sayede sorgu esnasında karşıdaki kişinin yalan söyleyip söylemediğini tespit edebilirsiniz.

Yayımcılığını Rockstar Games’in üstlendiği L.A. Noire, dedektiflifk temasını seven oyuncuların kesinlikle oynaması gereken bir yapım.

2. Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Frogwares tarafından geliştirilen ve yayımlanan Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, 2014 yılının eylül ayında satışa sunuldu. Çıktığı dönem çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen yapım, çok başarılı bir oynanış sistemine sahip.

Atmosferi oldukça başarılı bir şekilde yansıtan video oyununda etkileyici müzikler ve kaliteli grafikler yer alıyor. Ayrıntılara önem vermeniz gereken yapımda uzun saatler boyunca keyifli vakit geçirebilmeniz mümkün.

3. The Wolf Among Us

The Walking Dead'in yapımcısı Telltale Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan The Wolf Among Us toplamda beş bölümden oluşuyor. Uzun yıllar boyunca cinayet işlenmeyen Fabletown’da bir gün iki adet ceset bulunur. Oyunda Bigby isimli karakteri kontrol ederek söz konusu cinayetleri çözmeye çalışıyorsunuz.

2013 yılının ekim ayında piyasaya sürülen video oyununda çok başarılı bir oynanış mekaniği yer alıyor. Gizem dolu bir oyun arıyorsanız çizgi roman benzeri grafiklere sahip olan yapımı deneyebilirsiniz.

4. The Vanishing of Ethan Carter

Ethan Carter isimli bir çocuktan mektup alan Paul Prospero isimli dedektif, Carter’ın tehlikede olduğunu fark eder ve bunun üzerine Red Creek Valley’e gider. Evde çocuğu bulamayan Prospero, ipuçlarını toplayarak gizemi çözmeye çalışır.

The Astronauts tarafından geliştirilen ve yayımlanan The Vanishing of Ethan Carter, 26 Eylül 2014 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı yapım çok başarılı atmosfere ve kaliteli grafiklere sahip.

5. Frog Detective 2

Frog Detective 2: The Case of the Invisible Wizard isimli yapımda dedektif kurbağayı kontrol ediyorsunuz. Birçok ödüle layık görülen Frog Detective 2 adlı video oyunundaki ipuçlarını takip ederek gizemleri çözmeniz gerekiyor. 2019 yılının aralık ayında piyasaya sürülen yapım, Grace Bruxner ve Thomas Bowker tarafından geliştirildi.

6. Return of the Obra Dinn

1802 yılında 200 tondan fazla yük ile Londra’dan hareket eden Obra Dinn isimli ticaret gemisi, altı ay sonra Ümit Burnu’ndaki buluşma noktasına ulaşamadı. Bunun üzerine geminin kaybolduğu ilan edildi. 14 Ekim 1807 yılında sabahın erken saatlerinde mürettebatsız bir şekilde Falmouth limanına sürüklendi.

Özel bir şirkette çalışan sigorta görevlisi olarak Falmouth limanına gitmeniz ve olayı araştırmanız gerekiyor. Pek çok gizemi çözmeniz gereken Return of the Obra Dinn isimli oyunda uzun saatler boyunca oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz.

7. Disco Elysium

Savaş içeren oyunlardan sıkılanlar için harika bir yapım olan Disco Elysium, 2019 yılının ekim ayında çıkışını gerçekleştirdi. Yüksek inceleme puanları ile dikkatleri üzerinde toplayan oyunda bir cinayeti araştırmak için görevlendirilen dedektifi kontrol ediyorsunuz.

Çok fazla diyalog içeren rol yapma oyununda atmosfer çok başarılı bir şekilde yansıtılıyor. Birçok ödüle layık görülen yapımda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

8. The Darkside Detective

Yayımcılığını Akupara Games’in üstlendiği The Darkside Detective adlı video oyununda Dedektif McQueen ve yardımcısı Patrick Dooley, oldukça ilginç vakaları çözmeye çalışır. Mizah ögesinin de yer aldığı yapımda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Spooky Doorway tarafından geliştirilen yapım, 27 Temmuz 2017 yılında satışa sunuldu. Doğaüstü olayları aydınlatmaya çalıştığınız oyun, bu zamana kadar pek çok ödüle layık görüldü. Oyunda yalnızca tek oyunculu modun yer aldığını belirtelim.

9. Blacksad: Under the Skin

Joe Dunn isimli boks kulübünün sahibi ölü bulunur. Robert Yale ise kariyerinin en önemli maçına çıkmadan önce esrarengiz bir şekilde kaybolur. Joe’nun kızı Sonia Dunn dövüş kulübünü devralır ve finansal bazı sıkıntılar ile mücadele etmek zorunda kalır.

Sonia, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Robert Yale isimli başarılı dövüşçüyü bulması için özel dedektif John Blacksad ile anlaşır. Bu gizemli olay, Blacksad’i New york’un en karanlık ortamlarına götürecek. 1950’li yılların atmosferini başarılı bir şekilde yansıtan Blacksad: Under the Skin adlı video oyununda ipuçlarını toplayarak olayı çözmeniz gerekiyor.

10. What Remains of Edith Finch

BAFTA dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülen What Remains of Edith Finch isimli video oyununda Edith Finch isimli karakteri kontrol ediyorsunuz. Başarılı oynanış sistemine sahip olan yapımda Finch, geçmişe ilişkin bazı bazı bilgileri öğrenmek için ailesinin evine döner.

Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı video oyunu, Giant Sparrow tarafından geliştirildi. Yayımcılığını Annapurna Interactive’in üstlendiği yapım, 2017 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü.

Bu yazıda dedektiflik temasına sahip olan başarılı yapımları listeledik. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.