Tanıtıma Günler Kala Google Pixel 10 Ortaya Çıktı!

Türkiye'de fazla bilinmese de belirli bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen Pixel ailesi yeni Pixel 10 modeli ile geliyor. Tanıtımına günler kala ortaya çıkan modelin detaylarını sizler için derledik. İşte konuyla ilgili detaylar...

Lansmana Günler Kala Google Pixel 10 Ortaya Çıktı!

Google Pixel 10’un 20 Ağustos’ta tanıtılması ve 28 Ağustos’ta da satışa sunulması bekleniyor. Cihaz, 6.3 inç boyutunda FHD+ çözünürlükte ve 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekranla geliyor. Gorilla Glass Victus 2 ile korunan bu ekran 3000 nit parlaklığa ulaşarak önceki nesle göre önemli bir yükseliş sunuyor.

Yeni Pixel modeli 3nm üretim süreciyle geliştirilen Tensor G5 işlemcisinden güç alacak. 12 GB RAM ile desteklenen cihazda 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri yer alacak. Batarya kapasitesi 4970 mAh’a çıkarken kablolu şarj hızı 29W’a, kablosuz şarj gücü ise Qi2 desteğiyle 15W’a kadar ulaşıyor.

Kamera tarafında da önemli değişiklikler göze çarpıyor. Ana kamera artık 48 MP çözünürlükte olacak ve muhtemelen Pixel 9a ile aynı sensör kullanılacak. Ultra geniş açı kamerası ise 12 MP olacak. Yeni eklenen 10.8 MP’lik 5x telefoto lens ise optik yakınlaştırma konusunda modele önemli bir katkı sağlayacak.

Bunlarla birlikte Ultra Res Zoom ve ultra sabit video gibi bazı gelişmiş kamera özellikleri yalnızca Pro versiyonlarda sunulacak. Adaptif yenileme hızı ve göz yorgunluğunu azaltan PWM desteği de yine baz modelde bulunmayan detaylar arasında yer alıyor. Bu noktada baz modeli alacak olan tüketiciler biraz üzülecek diyebiliriz.

Sonuç olarak yeni Pixel 10 gelişmiş özellikler ve özellikle de arttırılmış kamera özellikleriyle karşımıza çıkacak. Özellikle Pixel 9 serisine yaşanan rağbetin yeni modele de yaşanması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...